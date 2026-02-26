  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Vance: «Stop ai finanziamenti Medicaid per 259 milioni al Minnesota»

SDA

26.2.2026 - 08:09

JD Vance dichiara guerra alle frodi.
JD Vance dichiara guerra alle frodi.
Keystone

Il vicepresidente americano JD Vance fa il suo esordio nel nuovo incarico di zar della «guerra alle frodi», affidatogli dal presidente Donald Trump.

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:09

26.02.2026, 08:18

In tale veste ha annunciato «la sospensione in via temporanea» di alcuni finanziamenti Medicaid, pari a 259 milioni di dollari, allo Stato del Minnesota, nell'ambito della campagna di repressione dell'uso improprio di fondi pubblici.

Vance, secondo i media americani, ha aggiunto che l'amministrazione Usa sta adottando la misura allo scopo di «garantire» che il Minnesota «prenda sul serio i suoi obblighi di buona amministrazione del denaro pubblico americano», lamentati anche dal tycoon martedì nel suo discorso sullo Stato dell'Unione.

La decisione fa parte del più ampio sforzo di Trump contro le frodi in tutto il Paese, rafforzato dalle accuse di malaffare a carico degli asili nido gestiti da residenti somali a Minneapolis, all'origine di una massiccia repressione dell'immigrazione nella città e, di riflesso, di proteste diffuse verso la stretta.

Medicaid è la rete di sicurezza sanitaria americana per i cittadini a basso reddito: alla fine del 2025, erano quasi 70 milioni gli iscritti a livello nazionale.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Ucraina-Ungheria. Orban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»

Ucraina-UngheriaOrban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»

Corea del Nord-USA. Kim Jong-Un: «Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Stati Uniti»

Corea del Nord-USAKim Jong-Un: «Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Stati Uniti»

Libero scambio. Via libera della Camera in Brasile all'accordo Mercosur-UE

Libero scambioVia libera della Camera in Brasile all'accordo Mercosur-UE