  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni Varsavia invia 40mila soldati ai confini con Bielorussia

SDA

11.9.2025 - 19:05

Il numero di soldati polacchi dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni.
Il numero di soldati polacchi dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni.
Keystone

Varsavia dispiegherà circa 40mila soldati nei prossimi giorni ai confini orientali in risposta alle esercitazioni militari Zapad di Russia e Bielorussia, che inizieranno in quest'ultimo Paese domani (12 settembre).

Keystone-SDA

11.09.2025, 19:05

11.09.2025, 19:14

Lo ha ha dichiarato il viceministro polacco della difesa nazionale Cezary Tomczyk a Polsat News, ricordando come nel 2022 queste esercitazioni, per natura «offensive», siano state di preparazione all'invasione in Ucraina.

Secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk
Margarita Simonjan, celebre propagandista di Putin, rende nota la sua grave malattia
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore

Altre notizie

Stati Uniti. Commemorazioni 11/9: Trump va al Pentagono e allo Yankee Stadium, Vance dalla famiglia di Kirk

Stati UnitiCommemorazioni 11/9: Trump va al Pentagono e allo Yankee Stadium, Vance dalla famiglia di Kirk

Stati Uniti. Taglia sul killer di Charlie Kirk. Per Trump un «patriota»; Cox: «Assassinio politico»

Stati UnitiTaglia sul killer di Charlie Kirk. Per Trump un «patriota»; Cox: «Assassinio politico»

Medio Oriente. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu condanna raid in Qatar

Medio OrienteIl Consiglio di sicurezza dell'Onu condanna raid in Qatar

Medio Oriente. I Paesi europei chiedono di riconoscere la Palestina. Netanyahu: «Minaccia contro Israele»

Medio OrienteI Paesi europei chiedono di riconoscere la Palestina. Netanyahu: «Minaccia contro Israele»