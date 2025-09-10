Il tetto di un edificio residenziale a Wyryki, nella Polonia orientale, distrutto dai detriti di un drone. Wojtek Jargilo/PAP/dpa

I droni penetrano nello spazio aereo polacco e vengono abbattuti. La Polonia vuole consultarsi con gli alleati della NATO. Ecco cosa c'è da sapere.

DPA, Dominik Müller dpa

Ecco cosa è successo

In seguito all'intrusione di diversi droni, almeno 19, nello spazio aereo polacco, il Governo di Varsavia ha richiesto consultazioni con i suoi alleati in conformità con l'articolo 4 del trattato NATO.

Lo ha detto il capo dell'Esecutivo Donald Tusk al suo Parlamento. «Ci aspettiamo un sostegno significativamente maggiore nella difesa dello spazio aereo polacco», ha sottolineato.

Questa provocazione ha superato i limiti precedenti.

Ecco cosa contiene l'articolo 4 della NATO

L'articolo 4 del trattato dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization - NATO appunto) prevede consultazioni se un suo Stato si sente minacciato dall'esterno.

Nello specifico, recita: «Le parti si consulteranno se, a giudizio di una di esse, l'integrità del territorio, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti sono minacciate».

Le consultazioni ai sensi dell'articolo 4 non devono necessariamente avere conseguenze concrete. In teoria, però, la sorveglianza dello spazio aereo della NATO potrebbe essere intensificata.

La NATO è un'alleanza di difesa composta da 32 Stati membri europei e nordamericani. Anna Ross/dpa

L'articolo è stato invocato sette volte dalla fondazione dell'alleanza nel 1949. L'ultima volta il 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

A richiederlo sono stati Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Seguirà presto l'articolo 5 della NATO?

È stato ritenuto molto improbabile che la Polonia richieda il sostegno militare dell'Alleanza ai sensi dell'articolo 5 dopo l'incidente, anche perché ciò comporterebbe un notevole rischio di escalation.

L'articolo 5 del Trattato NATO regola l'obbligo di fornire assistenza all'interno dell'Alleanza e stabilisce che un attacco armato contro uno o più alleati è considerato un attacco contro tutti.

I droni provenivano dalla Bielorussia

Il confine tra Polonia e Bielorussia è ora pesantemente sorvegliato. (foto d'archivio) Czarek Sokolowski/AP/dpa

Mercoledì notte, diversi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante un massiccio attacco russo all'Ucraina.

Secondo Tusk, si trattava di droni russi. In totale, tra le 23.30 e le 6.30 sono state rilevate almeno 19 violazioni dello spazio aereo polacco.

Tre droni sono stati abbattuti, forse pure un quarto. Molti degli oggetti volanti senza pilota provenivano direttamente dal vicino Paese della Bielorussia.

Questo Paese, giova ricordarlo, è uno stretto alleato della Russia nella guerra in Ucraina.

La Russia nega le accuse

Un diplomatico russo ha negato le accuse di violazione dello spazio aereo polacco da parte dei droni del suo Paese.

«Riteniamo che le accuse siano infondate. Non è stata presentata alcuna prova che questi droni siano di origine russa», ha dichiarato Andrey Ordash, incaricato d'affari dell'ambasciata russa a Varsavia, secondo l'agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Ha inoltre ricordato che in passato un'accusa simile si era rivelata falsa.

La Russia non è assolutamente interessata a inasprire le relazioni con la Polonia, ha affermato il diplomatico. Purtroppo, secondo lui, il Governo di Varsavia ignora questo fatto a causa dello «stato d'animo anti-russo».

Nessuna vittima finora

Finora non sono state segnalate vittime. Nel villaggio polacco orientale di Wyriki, il tetto di un edificio residenziale è stato colpito dai detriti di un drone abbattuto.

Altri detriti sono stati trovati vicino a Biala Podlaska, nella Polonia orientale. La polizia e l'esercito sono ancora alla ricerca di droni o parti di essi.

Lo Stato Maggiore ha invitato la popolazione a non avvicinarsi ai detriti trovati, ma a chiamare i servizi di emergenza e a informare del ritrovamento le forze dell'ordine.