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LGBTQ+ Varsavia riconosce per la prima volta le nozze gay contratte altrove

SDA

14.5.2026 - 17:30

La Polonia ha una posizione tradizionalista in materia di omosessualità.
La Polonia ha una posizione tradizionalista in materia di omosessualità.
Keystone

Il comune di Varsavia ha annunciato oggi di aver riconosciuto, per la prima volta, un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro dell'Ue, in conformità con la giurisprudenza europea.

Keystone-SDA

14.05.2026, 17:30

14.05.2026, 17:34

Le associazioni Lgbtq in questo paese tradizionalmente cattolico hanno definito l'evento «storico».

«Questa mattina abbiamo effettuato la prima trascrizione» di un certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha dichiarato alla stampa il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski.

La Corte amministrativa suprema polacca (Nsa) ha stabilito a marzo che i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti in altri stati membri dell'Ue devono essere riconosciuti dallo stato polacco.

La Corte ha quindi recepito nell'ordinamento giuridico polacco la sentenza emessa in materia nel novembre 2025 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

I due coniugi, Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan, hanno confermato di aver ricevuto le loro copie del certificato di matrimonio polacco. «Siamo lieti e speriamo che le prossime trascrizioni, attese da molte coppie, vengano effettuate senza inutili ritardi», hanno dichiarato al sito web OKO.press.

«Un momento storico»

Replika, la casa editrice di una rivista pro-Lgbtq, ha definito l'evento «un momento storico» e «assolutamente cruciale» per la comunità in Polonia.

Il primo ministro Donald Tusk, a capo di una coalizione centrista i cui membri sono divisi sui diritti Lgbtq, aveva annunciato due giorni fa che la procedura amministrativa fosse sul punto di arrivo. Il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso è «prima di tutto una questione di dignità umana e di diritti umani», ha affermato.

Sposatisi a Berlino nel 2018 e desiderosi di stabilirsi in Polonia, alla coppia era stata negata la registrazione presso l'ufficio di stato civile di Varsavia, poiché la Costituzione polacca definisce il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna.

La Polonia è uno degli ultimi paesi europei a non aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso o le unioni civili, insieme a Bulgaria, Romania e Slovacchia.

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