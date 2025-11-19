  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Polonia Varsavia schiera 10'000 soldati per proteggere le infrastrutture

SDA

19.11.2025 - 15:53

La Polonia schiererà 10'000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il Paese dopo gli atti di sabotaggio ferroviario. (Foto archivio)
La Polonia schiererà 10'000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il Paese dopo gli atti di sabotaggio ferroviario. (Foto archivio)
Keystone

La Polonia lancia il piano Operazione Horizon e schiera 10'000 soldati per proteggere le infrastrutture sul proprio territorio, in risposta agli episodi di sabotaggio alla ferrovia Varsavia-Lublino.

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:53

19.11.2025, 16:11

L'obiettivo, ha spiegato il ministro polacco della difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, è di proteggere infrastrutture critiche come le ferrovie. Il piano arriva in risposta agli episodi di sabotaggio ferroviario russo avvenuti nel fine settimana, che il ministro degli esteri Radoslaw Sikorski ha definito «terrorismo di Stato» da parte di Mosca.

«Intendiamo iniziare le operazioni il 21 novembre e impegneremo fino a 10'000 soldati di tutte le forze armate» ha spiegato il Capo di Stato maggiore delle Forze armate polacche Wiesław Kukuła. «Sono convinto – ha aggiunto – che con il supporto delle Forze Armate sarà possibile rafforzare la resilienza nazionale, comprese le infrastrutture critiche che servono anche alle Forze Armate».

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Marica Pellegrinelli vuota il sacco: «Eros Ramazzotti non mi sosteneva ed era pieno di debiti»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»

Altre notizie

Stati Uniti. Trump firmerà la legge, ma Bondi potrebbe bloccare la divulgazione dei file Epstein

Stati UnitiTrump firmerà la legge, ma Bondi potrebbe bloccare la divulgazione dei file Epstein

Guerra in Medio Oriente. «Hamas ha violato la tregua», Israele torna a bombardare Gaza

Guerra in Medio Oriente«Hamas ha violato la tregua», Israele torna a bombardare Gaza

Guerra in Ucraina. Piano di pace di USA e Mosca: Kiev ceda il Donbass e riduca l'esercito

Guerra in UcrainaPiano di pace di USA e Mosca: Kiev ceda il Donbass e riduca l'esercito