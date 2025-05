Il nuovo Papa è il cardinale statunitense Robert Francis Prevost; si chiamerà Leone XIV. Lo ha annunciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro il cardinale protodiacono Dominique Mamberti, pronunciando la solenne formula dell'«Habemus Papam...». Ecco chi è lo yankee latino che unisce le Americhe.

Il cardinale Robert Prevost appare sulla loggia centrale della Basilica di San Pietro dopo essere stato eletto 267° pontefice della Chiesa Cattolica Romana, scegliendo il nome di Papa Leone XIV, in Vaticano, giovedì 8 maggio 2025. Keystone

Si tratta della prima volta di un Papa nordamericano.

Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina.

È dell'Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga (quasi due decenni) esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

Prevost rappresenta una singolare combinazione tra Stati Uniti e Perù, sia nella sua identità che nella sua carriera ecclesiastica.

Un lungo boato

Nato a Chicago nel 1955 da madre ecuadoriana e padre di origini francesi, Prevost è cittadino statunitense e, dal 2015, anche peruviano, con documento nazionale di identità valido nel paese andino.

Un lungo boato e applauso della folla in piazza San Pietro – 150'000 le persone accorse secondo le stime delle forze dell'ordine – ha accolto il nuovo Papa, Leone XIV, nel momento in cui si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni. Prevost, visibilmente commosso, ha salutato i fedeli con la mano.

Le prime parole di Leone XIV

«La pace sia con tutti voi» le sue prime parole. «Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace».

La prima preghiera di Papa Prevost è «per la pace del mondo».

Egli ha ricordato che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro.

Il neo Papa ha quindi terminato il suo discorso dalla Loggia del palazzo Apostolico ed ha impartito la benedizione ai fedeli accorsi in piazza.

Lo yankee latino che unisce le Americhe

Robert Francis Prevost, 69 anni, è il primo Papa americano e il primo Papa agostiniano della Storia.

Curiosa figura di «yankee latinoamericano», è stato molto vicino al suo predecessore Jorge Mario Bergoglio.

Già dal 2023 è prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina. Nello stesso anno ha ricevuto la porpora.

Parla correntemente 5 lingue

Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, si è laureato in Diritto canonico. Dal 1985 al 1999 è stato missionario in Perù. Tornato a Chicago, nel 2001 è diventato priore dell'Ordine di Sant'Agostino, carica che ha tenuto fino al 2013. In quell'anno è tornato in Perù, come vescovo di Ciclayo.

Bergoglio lo ha chiamato a Roma nel 2023. Prevost, che parla correntemente spagnolo, portoghese, italiano e francese, in Perù aveva dimostrato una particolare attenzione agli emarginati e ai migranti, molto apprezzata da Francesco, il quale lo ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina.

Nel suo ruolo ha nominato centinaia di prelati, forgiando una generazione di religiosi «bergogliani», aperti e progressisti. Prevost si è guadagnato fama di cardinale schivo ed equilibrato.

Nel 2023 ha gestito insieme al segretario di stato Pietro Parolin la grana del Cammino sinodale tedesco: un dibattito interno alle diocesi germaniche che stava diventando troppo innovatore, e rischiava di provocare uno scisma.

Le cariche ricoperte

Lo scorso 6 febbraio, Francesco lo ha promosso all'Ordine dei Vescovi, assegnandogli il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano.

È stato finora membro dei dicasteri per l'Evangelizzazione (sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari), per la Dottrina della Fede (Chiese Orientali), per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per la Cultura e l'Educazione e per i Testi legislativi.

È stato inoltre membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Prevost ha riportato il percorso nell'ortodossia, ma senza traumi.