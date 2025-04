Il programma di Donald Trump rimane aperto. Keystone

A Roma per i funerali di Papa Francesco, Donald Trump apre alla possibilità di incontri lampo con leader stranieri, mentre le delegazioni da tutto il mondo affollano la capitale.

Il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca ha tempi strettissimi, ma venerdì, prima di partire da Washington Donald Trump, incalzato dai giornalisti, ha insistito: a Roma per i funerali di Papa Francesco «vedrò molti leader stranieri, anche Giorgia Meloni».

Il presidente americano non ha precisato chi potrebbe incontrare, né dove. Ma, nonostante da Bruxelles ribadiscano che non è «al momento previsto», non è ancora del tutto escluso un faccia a faccia dell'ultimo minuto con Ursula von der Leyen, il primo tra i due dopo mesi burrascosi sullo sfondo della guerra dei dazi.

Possibilità di incontri lampo

Tuttavia, l'agenda di Trump non prevede molti margini di manovra: tra l'atterraggio avvenuto a Fiumicino in piena notte, il trasferimento a Villa Taverna, poi l'arrivo di buon mattino in Vaticano e la ripartenza verso l'aeroporto subito dopo la cerimonia funebre.

Il decollo dell'Air Force One è previsto per le 13.30 ma lo slot potrebbe restare aperto almeno fino alle 15.

Non è detto che in questo breve lasso di tempo il tycoon possa decidere di approfittare del suo primo viaggio all'estero del secondo mandato per degli incontri: «Ci saranno molti leader, sarebbe bello vederli tutti. Vogliono incontrarmi per parlare di commercio», aveva già affermato alla vigilia della partenza per l'Italia, consapevole che la questione dei dazi è in cima all'agenda dei leader, soprattutto dei vertici europei.

Da ambienti di Palazzo Chigi trapela che al momento non è previsto un incontro ufficiale tra il presidente americano e la premier Meloni, con i due che inevitabilmente si incroceranno sul sagrato di San Pietro insieme a tutti gli altri capi di Stato e di governo - 50 quelli confermati - e teste coronate per l'ultimo saluto al Papa.

«Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano - ha ricordato Trump - l'ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico».

Priorità a Starmer

A quanto si apprende, l'unica richiesta avanzata dallo stesso Trump sarebbe stata quella di vedere il premier britannico Keir Starmer: fonti di Downing Street citate dai media di Londra ipotizzano un colloquio «volante» incentrato sui dazi ma principalmente sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino.

Potrebbe invece saltare quello con Volodymyr Zelensky, nonostante Trump lo abbia definito «possibile»: il presidente ucraino - che per primo lo aveva chiesto anche per riparare il disastro di due mesi fa alla Casa Bianca - ha fatto sapere in un nprimo tempo di essere impegnato in «diversi incontri militari» dopo l'attacco russo su Kiev e di non essere sicuro di poter arrivare in tempo in piazza San Pietro, ma poi è arrivato sabato di buon mattino. Con lui ci sono la first lady Olena e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, che a Roma ha già incontrato diversi colleghi e una delegazione del Parlamento italiano.

Roma al centro del mondo

Meloni intanto venerdì ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier ungherese e amico Viktor Orban in una «visita di cortesia» di circa un'ora, così come lo stesso Starmer.

Tra i primi ad arrivare a Roma e a rendere omaggio alla salma di Francesco è stato il presidente francese Emmanuel Macron, insieme alla moglie Brigitte, che ha però escluso attraverso l'Eliseo qualsiasi «incontro diplomatico» a margine dei funerali, momento di «lutto e di raccoglimento per tutti i fedeli e per il mondo intero».

La vigilia dei funerali è stata intensa soprattutto a Fiumicino con l'arrivo della maggior parte delle delegazioni, tra cui quella del presidente argentino Javier Milei e quella brasiliana guidata con Lula.

Il presidente della Lituania Gitanas Nauseda ha subito voluto visitare Santa Maria Maggiore, dove Francesco sarà sepolto.