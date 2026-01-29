  1. Clienti privati
Incidenti aerei Velivolo di Satena precipita in Colombia, 15 morti

SDA

29.1.2026 - 07:44

Membri dell'esercito colombiano sorvegliano il luogo in cui sono giunti i primi corpi recuperati dopo l'incidente aereo.
Membri dell'esercito colombiano sorvegliano il luogo in cui sono giunti i primi corpi recuperati dopo l'incidente aereo.
Keystone

La compagnia aerea colombiana Satena ha confermato la morte di tutte le persone a bordo di un velivolo Beechcraft precipitato ieri durante un volo tra Cucuta e Ocana. Si tratta di 15 persone.

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:44

29.01.2026, 08:15

«In Satena esprimiamo il nostro più profondo cordoglio nel comunicare che l'aereo Beechcraft con matricola HK-4709, impegnato nel volo NSE 8849 da Cucuta a Ocana, ha subito un incidente fatale che ha causato la perdita di 15 vite», ha dichiarato la compagnia in un messaggio pubblicato su X.

A bordo si trovavano 13 passeggeri e due membri dell'equipaggio. Secondo l'elenco diffuso, tra i passeggeri figuravano anche un parlamentare colombiano e un candidato al Congresso.

L'aereo decollato alle 11:42 sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno; l'ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11:54. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.

