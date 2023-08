La Russia si vendica per le navi distrutte e scatena una pioggia di raid sull'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin archivio Keystone

La risposta della Russia agli attacchi ucraini alle navi sul Mar Nero non si è fatta attendere: una pioggia di missili, una settantina, che nella notte ha investito diverse regioni del Paese invaso. Secondo Mosca, indirizzati sulle basi aeree del nemico. La risposta di Kiev è arrivata con raid su due ponti che collegano la Crimea all'oblast occupato di Kherson. E con droni lanciati ancora una volta oltreconfine, fino a Mosca.

Le ostilità in Ucraina, come spesso è accaduto in questo anno e mezzo di guerra, sono iniziate in piena notte. L'aeronautica militare di Kiev – celebrata oggi dal presidente Volodymyr Zelensky – ha segnalato raid russi massicci a diverse ondate con missili lanciati dall'aria e dal mare, e droni iraniani. La versione delle due parti sugli esiti dei raid è contrapposta.

Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato di aver puntato «basi aeree delle forze armate ucraine a ovest, vicino alle località di Starokostiantyniv, nella regione di Khmelnytsky, e Dubno, nella regione di Rivne», e che «tutti gli obiettivi sono stati raggiunti».

Per Kiev invece «gli attacchi russi sugli aeroporti ucraini sono stati inefficaci, perché tutti i velivoli erano già decollati», anche se il raid ha colpito un deposito di cereali. La contraerea avrebbe abbattuto la maggior parte dei missili da crociera – 30 su 40 – e tutti i velivoli senza pilota Shahed. Alcuni razzi, tuttavia, sono sfuggiti. Nella regione di Kharkiv, si contano tre morti, a Zaporizhzhia danni e incendi.

Quasi 70 missili e droni in una notte su tutta l'Ucraina

Nel bilancio complessivo dei raid, il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha parlato di «quasi 70 missili di vario tipo e droni lanciati in una notte in tutto il territorio dell'Ucraina».

E ha accusato Mosca di rispondere così agli sforzi della diplomazia per «tornare al diritto internazionale»: un preciso riferimento alla vertice di Gedda, in cui l'Arabia Saudita è riuscita a mettere intorno a un tavolo occidentali e ucraini con Cina, Brasile e altri Paesi del sud del mondo non ostili al Cremlino, per studiare un percorso verso la pace.

Più che a Gedda, l'attacco russo su larga scala sembra invece una risposta ai recenti blitz ucraini nel Mar Nero, che hanno coinvolto una nave militare in un porto russo e una grossa petroliera. Mosca inoltre deve allentare la pressione sul suo territorio.

La capitale ancora una volta è stata minacciata dai droni, un Uav ucraino è stato abbattuto prima di raggiungere la capitale, ha reso noto il sindaco, anche se lo scalo internazionale di Vnukoso ha subito delle restrizioni alle partenze e agli arrivi, per motivi ufficialmente imprecisati. Droni sono stati intercettati anche nella regione di Bryansk.

A segno i raid ucraini condotti nella zona della Crimea

Sono andati invece a segno i raid ucraini condotti nella zona della Crimea. Almeno 12 missili, secondo le autorità filorusse, sono stati lanciati contro due ponti che collegano la penisola e Kherson, Chongar e Genichesk. Nelle intenzioni dei difensori per ostacolare i movimenti delle truppe nemiche, come dimostrano anche i più significativi attacchi condotti di recente al ponte di Kerch.

A Kherson i razzi non intercettati dall'antiaerea hanno ferito un civile, a bordo di un'auto, e danneggiato un gasdotto, tagliando le forniture a circa 20.000 residenti. I russi hanno segnalato anche raid nell'oblast di Donetsk, in cui è rimasta uccisa una donna di 80 anni. Mentre nel capoluogo è stata danneggiata l'università di economia.

Gli ucraini intanto sono al lavoro per ripristinare le infrastrutture portuali dopo i ripetuti attacchi che hanno messo in ginocchio l'export di grano. «Il nostro export riprenderà, che a Mosca piaccia o no», ha assicurato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov, che ha anche fatto il punto sulla controffensiva.

«Stiamo andando un po' più velocemente a Bakhmut che nel sud», ma la situazione si conferma complicata perché l'Armata di Putin «è riuscita a rafforzare la sua posizione con sistemi di difesa», ha ammesso il capo degli 007. Non a caso, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha chiesto un altro aiuto agli alleati Nato: «Più armi, inclusi gli F-16».

