Secondo il ministro dell'interno venezuelano Diosdado Cabello, l'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas avrebbe provocato 100 morti Keystone

L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello.

Keystone-SDA SDA

«Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti – ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. L'attacco contro il nostro Paese è stato terribile».

Il ministro ha poi spiegato che durante il blitz sia Maduro che la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti. «Fortunatamente – ha detto – si stanno riprendendo dalle ferite».