Per reclamare l'amnistia In Venezuela 200 detenuti politici entrano in sciopero della fame

SDA

22.2.2026 - 19:08

Famigliari di detenuti politici venezuelani attendono la liberazione dei loro cari.
Famigliari di detenuti politici venezuelani attendono la liberazione dei loro cari.
Keystone

Circa 200 detenuti del carcere El Rodeo di Caracas, in Venezuela, hanno iniziato uno sciopero della fame reclamando l'applicazione dell'amnistia a tutti i detenuti politici e di un'immediata scarcerazione.

Lo ha riferito il dirigente oppositore Juan Pablo Guanipa, considerato la mano destra di Maria Corina Machado, e anche lui recentemente rilasciato dopo una detenzione di oltre nove mesi.

«Circa 200 prigionieri politici nel Rodeo I hanno iniziato uno sciopero della fame. Segnaliamo il precario stato di salute della maggior parte dei detenuti del carcere ed esigiamo la piena libertà, immediata e incondizionata, di tutti i prigionieri politici civili e militari».

