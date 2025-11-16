La leader dell'opposizione a Maduro, Maria Corina Machado. Keystone

La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel della Pace, Maria Corina Machado, ha rivolto un appello agli uomini che «obbediscono agli ordini infami» del presidente Nicolas Maduro a deporre le armi e a disobbedire al governo.

Keystone-SDA SDA

«Il momento decisivo è imminente», ha detto Machado in un messaggio pubblicato sui social.

L'appello si inserisce in un contesto di forti pressioni militari sul governo chavista provenienti dagli Stati Uniti, che hanno schierato un'intera flotta nel Mar dei Caraibi di fronte alle coste del Venezuela.

L'iniziativa di Washington, inizialmente annunciata per contrastare il traffico di droga, appare sempre più diretta contro il regime di Nicolas Maduro e lo stesso Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe arrivare presto una decisione sull'opportunità o meno di intraprendere un'azione militare contro il Venezuela. «Non posso dirvi cosa farò, ma ho già deciso», ha detto venerdì a bordo dell'Air Force One.