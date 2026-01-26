Venezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai

Per Vladimir Putin è stato un inizio d'anno turbolento. KEYSTONE

Per il presidente Vladimir Putin, la Russia è una grande potenza che ha qualcosa da dire in tutto il mondo. Ma il turbolento inizio d'anno gli ha mostrato i suoi limiti.

DPA, Dominik Müller dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La debolezza internazionale della Russia è evidente in tre crisi: la perdita di controllo sul Venezuela, le proteste in Iran e le battute d'arresto nella guerra in Ucraina.

Vladimir Putin reagisce agli sviluppi politici globali in modo vistosamente taciturno ed evita di rilasciare dichiarazioni.

Il conflitto sulla Groenlandia divide l'Occidente, che Mosca vede come una distrazione dalla guerra in Ucraina e un'opportunità per rafforzare la propria posizione nell'Artico. Mostra di più

L'inizio dell'anno in politica estera per il presidente russo Vladimir Putin: riceve i nuovi ambasciatori stranieri nella magnifica Alexander Hall del Cremlino. È stato annunciato un importante discorso di politica estera.

Ma poi? Non una parola sul Venezuela, sulle proteste in Iran, sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump – i temi che hanno tenuto il resto del mondo sulle spine dal nuovo anno.

Il capo del Cremlino parla genericamente di diritto internazionale – che sta violando con la sua guerra contro l'Ucraina – e trova parole poco gentili per gli Stati europei confinanti.

Niente di più.

Gli eventi verificatisi dopo il Capodanno hanno probabilmente fatto capire al leader che la Russia è meno assertiva a livello internazionale di quanto vorrebbe. Mosca deve ancora trovare risposte a queste debolezze.

Ecco una panoramica dei problemi di Putin.

Il Venezuela

La Russia è stata a lungo alleata con lo Stato ricco di petrolio nel nord dell'America Latina, concordando persino una partnership strategica lo scorso anno.

Poi l'esercito di Trump arresta il presidente Nicolás Maduro con un colpo di Stato e lo porta negli Stati Uniti. Il sistema di difesa aerea fornito dalla Russia viene spento. Le guardie del corpo dell'alleato di Cuba sono morte.

Mosca può solo guardare.

Deve ancora sopportare la beffa che Putin probabilmente immaginava altrettanto glorioso l'inizio dell'invasione dell'Ucraina e l'arresto del presidente di Kiev Volodymyr Zelenskyi.

Per la Russia, il Venezuela è stato un tentativo di ottenere un punto d'appoggio nel cortile di casa degli Stati Uniti, ha dichiarato l'esperto Alexander Gabuev del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino.

Ma lo Zar non era già riuscito a impedire la caduta del tiranno siriano Bashar al-Assad lo scorso anno. «Questa non è una buona pubblicità per la Russia come patrono dei regimi autoritari».

L'Iran

In Iran stanno divampando proteste su scala nazionale contro il governo autoritario degli ayatollah – una rivolta popolare del tipo che Putin ha sempre temuto come una «rivoluzione colorata» in Ucraina, Georgia o nella primavera araba. Come in questi casi, anche in Iran il Cremlino vede presunti istigatori dall'estero.

Perdere la leadership iraniana come partner sarebbe difficile da digerire per Mosca, non solo per il comune antagonismo verso l'Occidente, ma anche perché Teheran sta fornendo armi per la guerra in Ucraina.

L'intervento diretto è una linea rossa per Mosca, ha analizzato Nicole Grajewski nella rivista statunitense «Foreign Policy».

Ma il Cremlino sta facendo quello che fa sempre quando un governo autoritario comincia a vacillare: ha fornito a Teheran equipaggiamento militare per schiacciare la rivolta e chiudere internet.

L'Ucraina

Anche nella guerra di Putin contro l'Ucraina, che presto entrerà nel suo quinto anno, i segnali di allarme per Mosca stanno aumentando. L'avanzata russa nell'est del Paese prosegue, ma con pesanti perdite e al di sotto degli obiettivi prefissati.

Diventa sempre più difficile mobilitare i soldati e le casse dello Stato si svuotano. Lo Zar bombarda le città ucraine nel buio gelido, ma la resistenza degli ucraini non si allenta.

E Trump, su cui Putin ha contato come partner, fa sequestrare in mare petroliere di dubbia provenienza. Per l'inquilino della Casa Bianca si tratta del Venezuela, ma della stessa flotta ombra che trasporta il petrolio russo per finanziare la guerra in Ucraina.

Alcune petroliere si sono rifugiate sotto la bandiera russa, ma questo non offre alcuna protezione: i marines statunitensi si calano comunque sul loro ponte.

Inoltre, gli Stati Uniti, Kiev e gli Stati europei hanno sviluppato un'idea di come potrebbe essere l'assetto post-bellico dell'Ucraina in molti cicli di negoziati da novembre.

«La Russia si vede isolata e insicura: le proposte contraddicono fondamentalmente i suoi obiettivi di guerra, ma Mosca è riluttante ad alienarsi Trump», ha scritto l'esperta Tatiana Stanovaya del think tank Carnegie.

La Groenlandia

Ma è Trump che sta aiutando Putin a uscire dai guai.

La sua definitiva rivendicazione della Groenlandia – autonoma, ma parte della Danimarca – sta allarmando gli europei.

Invece di garanzie di sicurezza per Kiev, si parla improvvisamente di un conflitto all'interno della NATO.

Invece di migliaia di soldati britannici o francesi in Ucraina, si parla di piccoli distaccamenti avanzati sull'isola più grande del mondo. Minacciando di imporre dazi agli europei, Trump ha aumentato ancora una volta la pressione.

«Alcuni russi sperano che le rivendicazioni statunitensi dividano ulteriormente le relazioni transatlantiche», ha scritto l'esperta di Russia Hanna Notte su X.

Mosca guarda al conflitto in Groenlandia con maliziosità e percepisce un'opportunità favorevole per quanto riguarda l'Ucraina. Gli altri attori sono distratti.

L'esperto di politica estera Grigory Karasin, del Consiglio della Federazione di Mosca, spera che «il paranoico sostegno politico-militare della coalizione dei volenterosi a Zelensky passi in secondo piano».

L'Alta rappresentante dell'UE per gli Affari esteri Kaja Kallas ha avvertito che «non dobbiamo lasciarci distrarre dal nostro compito principale di porre fine alla guerra della Russia in Ucraina».

Il silenzio di Putin sulla situazione internazionale è preoccupante, ha scritto l'editorialista Marc Champion per l'agenzia stampa economica «Bloomberg». Può essere interpretato come un accordo con Trump sul fatto che ognuno ha la sua sfera di influenza e l'Europa e l'Ucraina sono di competenza di Putin.

Ma l'insistenza di Trump nasconde anche dei pericoli per la Russia.

Che si tratti di soldati europei o americani, la Nato è sempre più presente in Groenlandia. Mosca vuole anche sfruttare economicamente e militarmente la regione polare, sempre più libera dai ghiacci.

«Qualsiasi tentativo di ignorare gli interessi della Russia nella regione polare, soprattutto nel campo della sicurezza, non rimarrà senza risposta», ha avvertito la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.