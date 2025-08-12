  1. Clienti privati
Venezuela L'attivista Grajales accusata di cospirazione straniera

12.8.2025 - 10:32

Negli ultimi giorni numerose voci locali e internazionali avevano chiesto prove dell'incolumità dell'attivista per i diritti umani Martha Lía Grajalese.
Negli ultimi giorni numerose voci locali e internazionali avevano chiesto prove dell'incolumità dell'attivista per i diritti umani Martha Lía Grajalese.
L'attivista venezuelana per i diritti umani Martha Lía Grajales è stata accusata di «incitamento all'odio», «cospirazione con un governo straniero» e «associazione a delinquere».

Lo ha annunciato il procuratore generale del regime di Nicolás Maduro, Tarek William Saab, sostenendo che Grajales – scomparsa da venerdì dopo essere stata sequestrata in strada di fronte alla sede dell'ONU a Caracas in seguito alla partecipazione a una manifestazione pacifica per la liberazione di oltre 800 prigionieri politici – non è desaparecida, ma è stata «presentata e incriminata in tribunale per azioni contro le istituzioni venezuelane e la pace della Repubblica».

Negli ultimi due giorni numerose voci locali e internazionali – tra cui il Partito comunista del Venezuela, le Madri di Plaza de Mayo – Linea Fondatrice in Argentina e l'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani Volker Türk – avevano chiesto prove della sua incolumità e la sua liberazione.

Martedì scorso Grajales era stata aggredita violentemente da paramilitari chavisti armati, i cosiddetti colectivos, insieme a madri dei prigionieri politici davanti al Tribunale supremo di giustizia. L'indomani aveva denunciato che il gruppo di donne – per lo più madri, mogli e sorelle di prigionieri politici – era stato aggredito, picchiato e derubato impunemente, senza che né la procura né la polizia accettassero di verbalizzare le denunce.

La detenzione di Grajales avviene in un contesto di crescente pressione sugli attivisti e i difensori dei diritti umani nel paese sudamericano, come denunciato anche dall'organizzazione non governativa Comitato per la libertà dei prigionieri politici.

