Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa Keystone

L'oppositore venezuelano Juan Pablo Guanipa è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Lo ha riferito la famiglia.

Keystone-SDA SDA

«Confermo che mio padre si trova a casa mia a Maracaibo. Siamo sollevati di sapere che presto la nostra famiglia sarà di nuovo riunita», ha scritto il figlio Ramón su X.

Il leader politico era stato arrestato domenica, a poche ore da una precedente scarcerazione, provocando la reazione dell'opposizione della comunità internazionale e delle organizzazioni per i diritti umani.

«Colgo l'occasione per ringraziare, a nome della mia famiglia, il governo degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio per il loro impegno a favore della libertà del Venezuela e di tutti i prigionieri politici», ha aggiunto, precisando che «mio padre resta ingiustamente detenuto, perché gli arresti domiciliari restano una forma di prigionia». «Esigiamo la sua piena libertà e quella di tutti i prigionieri politici», ha concluso.