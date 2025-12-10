La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado vive in clandestinità da quasi un anno. (foto d'archivio) Keystone

La laureata per il premio Nobel per la pace 2025, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha detto Kristian Berg Harpviken dell'istituto Nobel norvegese.

«Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre», ha dichiarato il direttore dell'istituto all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK aggiungendo che «sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa».

Harpviken ha aggiunto di non sapere dove si trovi la leader dell'opposizione venezuelana.

Ieri il comitato del prestigioso premio ha annullato la sua prevista conferenza stampa della vigilia, dopo una mattinata di conferme e smentite che testimoniavano le difficoltà per Machado di lasciare uno dei rifugi dove da quasi un anno vive in clandestinità per raggiungere la capitale norvegese.

Se uscisse dal Venezuela correrebbe il rischio di essere dichiarata latitante e di non poter rimpatriare.

L'inizio della cerimonia è previsto per le 13.00 presso il Municipio di Oslo.