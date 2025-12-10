  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Machado non sarà presente alla consegna del premio Nobel per la pace a Oslo

SDA

10.12.2025 - 08:40

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado vive in clandestinità da quasi un anno. (foto d'archivio)
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado vive in clandestinità da quasi un anno. (foto d'archivio)
Keystone

La laureata per il premio Nobel per la pace 2025, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha detto Kristian Berg Harpviken dell'istituto Nobel norvegese.

Keystone-SDA

10.12.2025, 08:40

10.12.2025, 08:44

«Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre», ha dichiarato il direttore dell'istituto all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK aggiungendo che «sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa».

Harpviken ha aggiunto di non sapere dove si trovi la leader dell'opposizione venezuelana.

Ieri il comitato del prestigioso premio ha annullato la sua prevista conferenza stampa della vigilia, dopo una mattinata di conferme e smentite che testimoniavano le difficoltà per Machado di lasciare uno dei rifugi dove da quasi un anno vive in clandestinità per raggiungere la capitale norvegese.

Se uscisse dal Venezuela correrebbe il rischio di essere dichiarata latitante e di non poter rimpatriare.

L'inizio della cerimonia è previsto per le 13.00 presso il Municipio di Oslo.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Akanji furioso: «Una delle decisioni più dure e sbagliate che abbia mai visto»
Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife

Altre notizie

Marocco. Crollano due edifici nella città di Fes, almeno 19 morti e numerosi feriti

MaroccoCrollano due edifici nella città di Fes, almeno 19 morti e numerosi feriti

Clima. Intesa nell'UE: -90% delle emissioni entro il 2040, ma con flessibilità

ClimaIntesa nell'UE: -90% delle emissioni entro il 2040, ma con flessibilità

Brasile. La Camera approva una legge per ridurre la condanna a Bolsonaro

BrasileLa Camera approva una legge per ridurre la condanna a Bolsonaro