Il presidente venezuelano non ha usato giri di parole per descrivere il segretario di Stato americano. Keystone

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito «imbecille» il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio.

Keystone-SDA SDA

Quest'ultimo, da Georgetown dove è in visita ufficiale, aveva difeso l'integrità territoriale della Guyana, avvertendo Caracas che attaccare il Paese vicino sarebbe stato «un grande errore» e «non sarebbe finita bene» per il governo chavista.

Durante la sua consueta trasmissione televisiva «Con Maduro +», il presidente venezuelano ha detto «quell'imbecille di Marco Rubio ha minacciato il Venezuela dalla Guyana. Imbecille, nessuno minaccia il Venezuela, perché è la patria dei Liberatori, questa è la patria di Bolívar, imbecille!».

In merito alle parole di Rubio, che ha definito «un regime e una dittatura» il suo governo, Maduro ha replicato che il Segretario di Stato Usa «nella sua vita non ha mai visto un'assemblea popolare, non è mai andato in un quartiere popolare, perché fa parte dell'élite corrotta di Miami, l'élite dei supercorrotti che odiano il Venezuela e lui è il padrino della sayona», termine dispregiativo usato per riferirsi alla leader dell'opposizione, María Corina Machado.

«La sayona non va nemmeno in bagno se non si consulta con Rubio, traditrice della patria e banda di traditori, guardate cosa hanno fatto ai migranti venezuelani, chi ha chiesto e sostenuto che li deportassero in El Salvador?», ha continuato Maduro promettendo che «quella criminale (Machado) prima o poi risponderà davanti alla giustizia per quello che ha fatto a questo popolo».