Uno dei 17 prigionieri rilasciati. Keystone

Il presidente del parlamento venezuelano Jorge Rodríguez ha dichiarato che 17 prigionieri politici sono stati rilasciati, mentre proseguono le discussioni sull'adozione di un disegno di legge d'amnistia per porre fine al ricorso ai tribunali per reprimere il dissenso.

«In base alla legge di amnistia, 17 persone private della libertà nella Zona 7 vengono rilasciate in questo momento», ha scritto sui social media il presidente dell'Assemblea nazionale riferendosi al centro di detenzione della capitale Caracas.

«Continuiamo su questo cammino di pace per la costruzione di una convivenza democratica tra fratelli e sorelle», ha aggiunto Rodríguez senza pubblicare i nomi delle persone rilasciate.

La legge di amnistia, se promulgata, dovrebbe coprire tutte le accuse mosse contro i dissidenti che si sono opposti al governo del deposto leader Nicolas Maduro e del suo predecessore Hugo Chávez negli ultimi 27 anni. Giovedì i legislatori ne hanno rinviato l'adozione dopo non essere riusciti a raggiungere un accordo sulle sue modalità di applicazione.

Migliaia di sostenitori dell'opposizione si sono riversati nelle strade di Caracas in vista del dibattito sul disegno di legge che chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici rimasti.

I membri dell'Assemblea nazionale hanno appoggiato il disegno di legge in prima lettura la scorsa settimana e si prevedeva che lo adottasse giovedì dopo una seconda lettura.

Ma la proposta ha incontrato un ostacolo, con i legislatori filogovernativi e dell'opposizione che si sono scontrati su un articolo che imponeva ai potenziali beneficiari di presentarsi in tribunale per richiedere l'amnistia.