  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Venezuela La presidente incaricata Rodríguez accusa: «È vergognoso ringraziare gli Stati Uniti»

SDA

25.1.2026 - 17:03

La presidente incaricata si è rivolta a Maria Corina Machado.
La presidente incaricata si è rivolta a Maria Corina Machado.
Keystone

La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha condannato chi celebra l'intervento militare statunitense, definendo «vergognoso» ringraziare per un attacco straniero.

Keystone-SDA

25.01.2026, 17:03

25.01.2026, 17:12

Il riferimento è alla guida dell'opposizione María Corina Machado, che recentemente ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca offrendogli la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace 2025 come gesto di gratitudine per l'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro.

Da La Guaira, Rodríguez ha dichiarato che il popolo rifiuta ogni aggressione e che non può definirsi venezuelano chi applaude ai bombardamenti.

Le dichiarazioni giungono in un clima di tensione diplomatica: mentre il regime tenta di ricompattarsi dopo l'arresto di Maduro e della moglie Cilia Flores, Trump continua i colloqui con Machado, pur mantenendola per ora esclusa dalla gestione formale della transizione politica.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Guerra in UcrainaMosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Brasile. Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

BrasileFulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

Stati Uniti. Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Stati UnitiAlex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli