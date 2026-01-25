La presidente incaricata si è rivolta a Maria Corina Machado. Keystone

La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha condannato chi celebra l'intervento militare statunitense, definendo «vergognoso» ringraziare per un attacco straniero.

Il riferimento è alla guida dell'opposizione María Corina Machado, che recentemente ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca offrendogli la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace 2025 come gesto di gratitudine per l'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro.

Da La Guaira, Rodríguez ha dichiarato che il popolo rifiuta ogni aggressione e che non può definirsi venezuelano chi applaude ai bombardamenti.

Le dichiarazioni giungono in un clima di tensione diplomatica: mentre il regime tenta di ricompattarsi dopo l'arresto di Maduro e della moglie Cilia Flores, Trump continua i colloqui con Machado, pur mantenendola per ora esclusa dalla gestione formale della transizione politica.