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Energia Il Venezuela torna tra i principali fornitori di petrolio agli USA

SDA

17.4.2026 - 15:34

Il ritorno del petrolio venezuelano è stato favorito anche dall'allentamento delle sanzioni e dai nuovi accordi tra Caracas e Stati Uniti seguiti alla cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro (rappresentato su un murale a Caracas) da parte delle forze armate statunitensi. (Immagine d'archivio)
Il ritorno del petrolio venezuelano è stato favorito anche dall'allentamento delle sanzioni e dai nuovi accordi tra Caracas e Stati Uniti seguiti alla cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro (rappresentato su un murale a Caracas) da parte delle forze armate statunitensi. (Immagine d'archivio)
Keystone

Il conflitto in Medio Oriente ha ridisegnato le rotte del petrolio verso gli Stati Uniti, riportando il Venezuela tra i principali fornitori di greggio di Washington.

Keystone-SDA

17.04.2026, 15:34

17.04.2026, 16:02

Secondo i dati della U.S. Energy Information Administration (Eia, l'agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell'energia degli USA), il paese sudamericano è diventato il secondo esportatore verso il mercato statunitense, alle spalle del Canada.

Nella settimana conclusa il 10 aprile, le esportazioni venezuelane hanno raggiunto i 412'000 barili al giorno, in aumento del 28% rispetto al periodo precedente.

Il dato supera nettamente i 249'000 barili giornalieri inviati dall'Arabia Saudita, i cui flussi sono crollati del 58% a causa delle tensioni nella regione e del blocco parziale dello Stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa il 20% del petrolio e del gas mondiale.

La crisi energetica globale, aggravata dal conflitto e dalle interruzioni nelle forniture mediorientali, ha spinto Washington a diversificare le fonti di approvvigionamento. In questo contesto, il ritorno del petrolio venezuelano è stato favorito anche dall'allentamento delle sanzioni e dai nuovi accordi tra Caracas e Stati Uniti seguiti alla cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte delle forze armate statunitensi.

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