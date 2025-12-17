Il presidente americano ha ordinato il blocco di tutte le petroliere venezuelane. Nella foto la Skipper, sequestrata dagli USA al largo delle coste del Venezuela negli scorsi giorni. Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato «un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela».

Keystone-SDA SDA

Trump ha avvisato che il paese sudamericano «è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sudamerica»: «questa flotta non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato».

«Il regime illegittimo di Maduro – scrive il presidente – sta utilizzando il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo legato al narcotraffico, la tratta di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti. Per il furto dei nostri beni e per molte altre ragioni, tra cui il terrorismo, il contrabbando di droga e la tratta di esseri umani, il regime venezuelano è stato designato come organizzazione terroristica straniera».

«Pertanto oggi – prosegue – ordino un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela. Gli immigrati clandestini e i criminali che il regime di Maduro ha inviato negli Stati Uniti durante la debole e inetta amministrazione Biden vengono rimpatriati in Venezuela a ritmo serrato.»

«L'America – conclude – non permetterà a criminali, terroristi o altri paesi di derubare, minacciare o danneggiare la nostra Nazione e, allo stesso modo, non permetterà a un regime ostile di impossessarsi del nostro petrolio, dei nostri territori o di qualsiasi altro bene, che devono essere restituiti agli Stati Uniti immediatamente».

Il governo venezuelano ha reagito all'annuncio di Trump definendola una «grottesca minaccia». L'agenzia spagnola EFE riferisce che secondo le autorità di Caracas «Trump intende imporre in modo assolutamente irrazionale un presunto blocco militare navale con l'obiettivo di rubare le ricchezze venezuelane».