Tensioni Usa-Venezuela Maduro chiede aiuto all'Opec: «Bisogna fermare questa aggressione»

SDA

1.12.2025 - 08:34

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e il suo omologo statunitense Trump si sono sentiti telefonicamente.
Keystone

Il Venezuela ha dichiarato di aver richiesto assistenza all'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), di cui è membro, per contribuire a «fermare questa aggressione (americana, ndr), che si sta preparando con sempre maggiore forza».

Keystone-SDA

01.12.2025, 08:34

01.12.2025, 09:11

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nel frattempo smentito l'imminenza di un attacco.

La richiesta è stata formulata in una lettera del presidente Nicolas Maduro al gruppo, letta dalla vicepresidente Delcy Rodríguez, che è anche ministro del Petrolio venezuelano, durante una riunione virtuale dei ministri dell'Opec.

Washington «sta cercando di impossessarsi delle vaste riserve petrolifere del Venezuela, le più grandi al mondo, usando la forza militare», ha scritto Maduro nella lettera.

Tensioni in continua crescita

Da settembre, attacchi aerei statunitensi hanno preso di mira presunte imbarcazioni dedite al narcotraffico nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo almeno 83 persone. L'amministrazione Trump non ha fornito prove concrete a sostegno delle accuse alla base della sua campagna elettorale e numerosi esperti hanno messo in dubbio la legalità delle operazioni.

USA-Venezuela. Parte l'operazione «Southern Spear»: Caracas nel mirino di Trump, Maduro chiede la pace

USA-VenezuelaParte l'operazione «Southern Spear»: Caracas nel mirino di Trump, Maduro chiede la pace

Donald Trump ha peraltro confermato che ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro. La notizia era stata anticipata dal New York Times. A bordo dell'Air Force One ha precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. «Non dovete leggerci nulla. Abbiamo lanciato l'allarme perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole»

