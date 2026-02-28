Un video mostra il fumo sopra Teheran Israele lancia un attacco preventivo contro l'Iran Sono state segnalate esplosioni a Teheran e in diverse altre città, alcune vicino a strutture rilevanti per la sicurezza. 28.02.2026

C'è la minaccia di un nuovo livello di escalation in Medio Oriente? Israele parla di un «attacco preventivo» contro l'Iran, i media statunitensi riferiscono di un coinvolgimento americano. A Teheran sono state segnalate esplosioni e Israele ha dichiarato lo stato di emergenza. Ecco quello che già sappiamo.

Hai fretta? blue News riassume per te Israele ha confermato un attacco militare contro obiettivi iraniani e ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Sono state segnalate esplosioni a Teheran e in altre città come Isfahan, mentre il leader rivoluzionario iraniano è stato portato in un luogo sicuro, secondo i funzionari.

I media statunitensi, citando rappresentanti del governo, riferiscono che anche gli Stati Uniti sono coinvolti negli attacchi, ma non ci sono ancora conferme ufficiali dettagliate da Washington. Mostra di più

Esplosioni a Teheran, stato di emergenza in Israele, notizie sul coinvolgimento degli Stati Uniti: il conflitto tra Israele e Iran è entrato in una nuova fase. Molte cose sono state confermate, altre rimangono poco chiare. Ecco la situazione attuale.

Ecco cosa sappiamo

Israele parla ufficialmente di «attacco preventivo»

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato che Israele ha effettuato un attacco militare contro l'Iran. Ha parlato di «attacco preventivo», un termine che suggerisce che Israele sostiene di aver visto una minaccia imminente.

Subito dopo, Israele ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutto il Paese, la popolazione è stata avvertita con messaggi di emergenza sui telefoni cellulari e invitata a cercare riparo.

Israele ha anche chiuso il suo spazio aereo, un chiaro segnale che ci si aspetta attacchi di rappresaglia.

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Diverse esplosioni a Teheran e in altre città

I media di Stato iraniani, Reuters e AFP hanno riportato esplosioni a Teheran. Testimoni oculari hanno riferito di grandi nuvole di fumo in varie parti della città. Un'esplosione sarebbe avvenuta vicino all'ufficio del leader rivoluzionario Ali Khamenei.

Dense nubi di fumo si alzano su Teheran. X

Esplosioni sono state segnalate anche a Isfahan, Karaj e Kermanshah. Isfahan è un luogo centrale del programma nucleare iraniano. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha recentemente confermato che lì viene stoccato uranio altamente arricchito.

Secondo i media iraniani, le reti di telefonia mobile sono state interrotte e internet è stato rallentato in alcune zone di Teheran, uno schema tipico in situazioni critiche per la sicurezza.

Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

Gli Stati Uniti sarebbero coinvolti militarmente

Il «Wall Street Journal» e il «New York Times» riferiscono, citando funzionari statunitensi, che anche gli Stati Uniti sono coinvolti negli attacchi. Mancano ancora dettagli ufficiali da Washington.

Nelle ultime settimane, le immagini satellitari hanno mostrato una maggiore presenza militare statunitense nella regione, compresi aerei cisterna in Arabia Saudita.

Inoltre, i cittadini statunitensi in diversi Paesi sono stati invitati alla cautela. L'ambasciata statunitense in Qatar ha imposto il coprifuoco per i dipendenti.

Nel mirino la forza nucleare iraniana

«Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran: l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano». È quello che ha affermato Donald Trump in un video pubblicato su Truth, confermando così il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Il repubblicano ha anche aggiunto che nel mirino del Paese ci sono i missili nucleari iraniani: «Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane».

La guida suprema iraniana è stata portata al sicuro

Reuters riferisce che l'ayatollah Ali Khamenei non si trova più a Teheran, ma è stato portato in un luogo sicuro. Ciò indica che Teheran si aspetta ulteriori attacchi o che considera grave la situazione di minaccia.

L'attacco arriva dopo il fallimento dei colloqui sul nucleare

Solo due giorni prima degli attentati, a Ginevra si erano rinnovati i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. L'Oman ha svolto il ruolo di mediatore.

Secondo i rapporti, l'Iran aveva segnalato che avrebbe diluito l'uranio altamente arricchito a un livello molto basso. Ma il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato pubblicamente di non volere alcun arricchimento, «nemmeno del 20%». Non c'è stata alcuna svolta.

La tempistica dell'attacco militare è quindi politicamente estremamente delicata.

La gente osserva gli attacchi a Teheran. KEYSTONE

Ecco cosa non sappiamo

Esattamente quali obiettivi sono stati colpiti

Finora non è chiaro se gli attacchi abbiano riguardato principalmente strutture nucleari, siti missilistici, strutture delle guardie rivoluzionarie o obiettivi politici.

Se le infrastrutture nucleari sono state danneggiate, ciò avrebbe conseguenze internazionali, anche in termini di sicurezza e politica ambientale.

L'entità dei danni e delle vittime

Al momento non ci sono informazioni affidabili sul numero di morti e feriti. Le autorità iraniane non hanno pubblicato alcun dato ufficiale sulle vittime. Non ci sono inoltre conferme indipendenti sull'effettiva entità dei danni.

Come risponderà militarmente l'Iran

Israele sta già avvertendo di «imminenti» attacchi con droni e missili. L'Iran dispone di un vasto arsenale di missili balistici e di alleati regionali come Hezbollah in Libano.

Resta da vedere se Teheran risponderà direttamente dal proprio territorio o attraverso organizzazioni per procura in Libano, Siria, Iraq o Yemen.

La gente si è rifugiata anche nei bunker in Israele. KEYSTONE

Quanto sono coinvolti gli Stati Uniti

Non è chiaro se i jet da combattimento statunitensi abbiano bombardato attivamente o se Washington abbia fornito principalmente supporto logistico, intelligence o rifornimento aereo.

Una missione di combattimento diretta e confermata da parte degli Stati Uniti farebbe aumentare significativamente il conflitto e potrebbe attirare altri attori nella guerra.

Che rimanga un attacco o che inizi una nuova fase della guerra

Il termine «attacco preventivo» suggerisce un'operazione limitata. Ma i preparativi militari delle ultime settimane indicano anche una possibile fase più lunga di attacchi coordinati.

Che si tratti di un attacco isolato o dell'inizio di una grande escalation regionale dipende ora in gran parte dalla reazione dell'Iran.