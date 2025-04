Il ministro della Difesa britannico John Healey. Keystone

Nuovo giro di giostra per la Coalizione dei volenterosi, che questa volta si è data appuntamento alla Nato per la prima riunione 'allargata' al livello dei ministri della Difesa. In tutto - stando alla Gran Bretagna, che presiede insieme alla Francia - hanno preso parte 30 Paesi.

«I nostri piani sono ben sviluppati, stiamo intensificando il nostro lavoro, siamo seri al riguardo e oggi lanciamo un chiaro messaggio al popolo ucraino e a Vladimir Putin: siamo con gli ucraini nella lotta e siamo al loro fianco nella pace», ha detto il ministro della Difesa britannico, John Healey, aprendo il vertice. Dietro le quinte, però, la situazione è molto più sfumata. E resta l'incognita degli Usa.

Gli Stati Uniti, infatti, non hanno ancora sciolto la riserva. Forniranno il loro sostegno ai volenterosi, condividendo almeno l'intelligence, i satelliti (sono gli unici ad avere gli occhi nello spazio 24 ore su 24) e altri mezzi definiti strategici? E se le cose andranno male sul campo per gli europei, saranno disposti ad assicurare l'ultima garanzia? Senza avere una risposta a queste domande è difficile capire cosa ne sarà della Coalizione.

L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas lo ha spiegato nero su bianco. «Dobbiamo chiarire quali sono i nostri obiettivi in Ucraina perché un conto è una missione di peacekeeping, un altro il monitoraggio o la deterrenza: i vari Paesi hanno sensibilità diverse su questo punto», ha dichiarato arrivando alla Nato.

Londra e Parigi, dal canto loro, stanno lavorando a diverse ipotesi operative a seconda di quale opzione potrebbe prendere il sopravvento per «essere pronti» nel caso in cui i negoziati fra i russi e gli americani portassero frutti.

I piani dei volenterosi

La Coalizione è prettamente a trazione europea, ma alla Nato c'erano anche, ad esempio, gli emissari di Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Il processo, come d'altra parte ha notato Healey incontrando un gruppo di testate internazionali «non è ancora concluso».

I volenterosi ora «accelereranno» il processo di pianificazione su 4 punti, ovvero «la sicurezza in cielo, mare e terra» nonché «la rigenerazione» delle forze ucraine.

Però ci sono alcune «incognite ben note» che non possono essere risolte sino a che non saranno «conclusi» i negoziati di pace fra russi e americani. E si torna al punto di partenza: Washington.

Le incertezze della Coalizione

«Gli Stati Uniti - confida una fonte alleata - non hanno ancora preso una decisione sul cosiddetto backstop, la speranza è ancora quella di convincere Trump, perché attualmente gli Usa sono l'unico attore che può causare un danno immediato e significativo alla Russia se e quando violerà il cessate il fuoco».

La questione più delicata in discussione, infatti, è come la Coalizione dovrebbe rispondere se le cose si dovessero mettere male.

«Gli Usa - ha chiosato Healey - si stanno assumendo la responsabilità di negoziare la pace e in questo senso avranno una certa responsabilità, e un ruolo, nel garantirla a lungo termine. Ciò che la Coalizione può fare è rafforzare la capacità di mettere in atto non solo una pace negoziata ma anche una pace duratura».