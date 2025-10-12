Lo dice il DFAELa Svizzera non sarà presente al vertice di pace in Egitto
SDA
12.10.2025 - 20:00
La Confederazione non sarà presente al Summit per la pace in Egitto, che vedrà riuniti domani a Sharm El-Sheikh oltre 20 capi di stato europei, oltre a leader arabi, sotto la guida del presidente americano Donald Trump e del suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi.
Keystone-SDA
12.10.2025, 20:00
12.10.2025, 20:12
SDA
«La Svizzera non figura tra gli stati partecipanti al vertice», ha indicato a Keystone-Ats una portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).