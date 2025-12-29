  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Vertice Florida potrebbe aprire strada a telefonata Zelensky-Putin

SDA

29.12.2025 - 10:22

Le possibilità di una telefonata fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky starebbero aumentando. (Immagine d'archivio).
Le possibilità di una telefonata fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky starebbero aumentando. (Immagine d'archivio).
Keystone

I colloqui di ieri tra il presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada alla prima telefonata tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin in oltre cinque anni. Lo riporta Fox News citando una fonte a conoscenza dei colloqui.

29.12.2025, 10:22

29.12.2025, 10:22

29.12.2025, 10:30

Mentre l'incontro di Mar-a-Lago è stato presentato come un passo avanti negli sforzi di pace con Trump al timone, la fonte ha anche descritto come ottenere una telefonata diretta Zelensky-Putin sarebbe una «vittoria diplomatica» per il presidente. «Se Putin avesse partecipato alla telefonata domenica, questo sarebbe stato il più grande risultato nella preparazione dei colloqui di pace e il primo vero passo nel processo di pace», ha dichiarato la fonte a Fox News.

«L'unica difficoltà che hanno è che Putin si è rifiutato di parlare con Zelensky da luglio 2020, quando hanno parlato dello scandalo Wagner e del fallito tentativo di arrestare i mercenari russi del gruppo», ha spiegato la fonte, riferendosi a una fallita operazione dell'intelligence ucraina per attirare i combattenti di Wagner in Bielorussia e intercettarli durante un viaggio da Minsk a Istanbul.

«In seguito, Zelensky ha ripetutamente cercato di parlare con Putin, ma lui ha rifiutato», ha sottolineato la fonte. «Ci sono state finestre di opportunità per un dialogo nell'agosto e nel settembre 2024, ma sono naufragate di nuovo quando l'Ucraina ha invaso la regione di Kursk».

Anche prima che le comunicazioni si interrompessero del tutto, i rapporti tra i due leader erano tesi, ha spiegato la fonte: «Prima di quel momento nel 2020, le telefonate tra Zelensky e Putin non erano mai state amichevoli, e c'era sempre tensione tra loro. Durante i colloqui, Putin era sempre taciturno e Zelensky cercava di stabilire un rapporto».

Secondo quanto riferito, il leader ucraino «si è sempre comportato in modo condiscendente nei confronti di Putin e ha finto di essere di buon umore, quasi come se stesse recitando una parte». «Parlava molto e leggeva dai suoi appunti, temendo di dimenticare qualcosa». E «quando Putin rimaneva in silenzio, Zelensky chiedeva sempre educatamente: 'Cosa ne pensi, Vladimir Vladimirovich?'», ha raccontato. Ma lo zar «non era mai loquace».

