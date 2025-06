Accordo raggiunto al vertice della NATO all'Aja. Keystone

Gli alleati dalla NATO si impegnano a investire il 5% del PIL annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla sicurezza entro il 2035, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington.

«Gli alleati stanzieranno almeno il 3,5% del PIL annuo, in base alla definizione concordata di spesa per la difesa della NATO, entro il 2035, per finanziare i requisiti fondamentali della difesa e per soddisfare gli obiettivi di capacità della NATO», si legge nella dichiarazione finale del Vertice dell'Alleanza atlantica all'Aja, secondo cui l'1,5% andrà invece al più generale comparto della sicurezza.

«Gli alleati accettano di presentare piani annuali che mostrino un percorso credibile e incrementale per raggiungere questo obiettivo», recita il testo, che prevede una revisione dei piani nel 2029.

Non c'è una chiara definizione dell'invasione russa in Ucraina come «guerra di aggressione»

«Gli alleati ribadiscono il loro impegno sovrano a fornire sostegno all'Ucraina», indica inoltre la dichiarazione finale. Dal documento, come ampiamente previsto, è escluso ogni menzione ad un futuro ingresso di KIev nell'Alleanza, al contrario di quanto accadde a Washington l'anno scorso, dove si stabilì il principio del «percorso irreversibile».

Non figurano nemmeno riferimenti agli impegni finanziari per l'Ucraina – l'anno scorso c'erano i 40 miliardi all'anno – che, appunto, ora diventa «un impegno sovrano».

Nella dichiarazione gli alleati si dichiarano «uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo».

Come anticipato, il linguaggio non prevede una netta definizione dell'invasione russa in Ucraina come «guerra di aggressione».