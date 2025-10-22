  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le questioni aperte Vertice Ue in salita: scontro su beni russi e Green Deal

SDA

22.10.2025 - 22:06

Fra gli altri, Ursula von der Leyen (a sinistra) e Giorgia Meloni si incontreranno per trovare degli accordi. (Immagine d'archivio) 
Fra gli altri, Ursula von der Leyen (a sinistra) e Giorgia Meloni si incontreranno per trovare degli accordi. (Immagine d'archivio) 
KEYSTONE

Per il presidente del Consiglio europeo doveva essere il vertice «delle decisioni» e forse lo sarà davvero. Bisognerà vedere a che prezzo e dopo quale livello di scontro.

Keystone-SDA

22.10.2025, 22:06

A Bruxelles, per la prima volta da mesi, non negano quello che ormai appare evidente: i 27 leader arriveranno nella capitale belga con posizioni differenti, o perfino agli antipodi, su una serie di punti cruciali.

Due, su tutti: l'uso dei beni russi congelati per continuare a sostenere Kiev anche nel 2026 e il grande capitolo della competitività, una sorta di vaso di Pandora che custodisce tutti i nodi legati al Green Deal e ad una parte dei leader che, a partire dalla premier Giorgia Meloni, vuole ridimensionarlo.

Dei cosiddetti frozen asset se ne parlerà a partire dalla tarda mattinata, dopo l'intervento di Volodymyr Zelensky. La discussione su competitività e target climatici è prevista nel pomeriggio. In teoria dovrebbe terminare entro la cena dell'Eurosummit.

In pratica sono diverse le delegazioni che prevedono un ritorno alla discussione in notturna. I tempi, a quel punto, saranno avvolti nel buio. Fuori, secondo i meteorologi, impazzerà la tempesta Benjamin, prevista su tutta l'Europa Nord Occidentale. Dentro, il clima potrebbe non essere migliore.

Tre gruppi per il Green Deal

È proprio sul Green Deal che lo scontro divamperà. In ballo ci sono dei target sul clima da portare alla Cop30 senza imbarazzo. I 27 sono più o meno spaccati in tre gruppi: si va dagli ultra-sovranisti Slovacchia e Ungheria ai pragmatici, fino ai fedeli agli obiettivi della transizione. Sul target della riduzione del 90% delle emissioni al 2040 verrà imposta la parola flessibilità. Il quanto sarà oggetto di discussione.

L'Italia, definita dalla stessa Meloni pragmatica, punta ad uno sconto del 5%. Per tanti suoi omologhi è troppo. Ursula von der Leyen non vuole che si esca dal range del 3-5%. Nelle conclusioni non sarà scritto alcun numero: spetterà ai ministri competenti deciderli in una riunione straordinaria calendarizzata il 4 novembre.

«Semplificazione è competitività»

La discussione però è ben più ampia ed è stata aperta dalla lettera inviata da 19 Paesi membri ai vertici Ue in cui si chiede di «rivedere, ridurre e limitare» le norme, a cominciare da quelle verdi. Italia, Francia, Germania e Polonia hanno tutte firmato la missiva. «Semplificazione è competitività», hanno sottolineato i 19, citando Mario Draghi.

«L'Ue cambi approccio o non voteremo la legge sul clima, non sosteniamo obiettivi irragionevoli», ha tuonato Meloni nonostante la recente apertura della Commissione ai biocarburanti. Ma il tema, per la premier, è ideologico. E – ha spiegato – «dire dei no» significa «salvare l'Ue da diktat che ne hanno devastato la forza». Non tutti, al vertice, concorderanno. Paesi come Spagna, Danimarca o Irlanda hanno già messo in guardia la Commissione che semplificazione non vuol dire «deregulation».

Caos per la maggioranza all'Eurocamera

E non va meglio all'Eurocamera. L'intesa tra Ppe, Socialisti e liberali sulla due diligence (la norma sulla rendicontazione delle aziende sulla sostenibilità) è stata affossata dai franchi tiratori. La maggioranza naviga nel caos, mentre Usa e Qatar hanno messo nero su bianco il loro avvertimento: o l'Ue cambia le regole o l'export di gas è a rischio.

Sui beni russi congelati la Commissione mira ad ottenere il via libera dei 27 alla presentazione di una proposta, che potrebbe concretizzarsi a inizio novembre. I nodi delle garanzie, delle ritorsioni di Mosca e della necessità di rinnovare le sanzioni per mantenere «congelati» gli asset non vedono i 27 sulla stessa linea. Roma è, a dir poco, prudente.

Fico ha tolto il veto

Il Belgio mantiene il suo veto, ancora non convinto dall'impatto giuridico e finanziario sula sua Euroclear, cassaforte degli asset dello Zar. Zelensky, da par suo, ribadirà un punto: l'Ucraina sta finendo i soldi per difendersi dalla Russia.

Dovrà accontentarsi di una dichiarazione d'intenti e di una novità dell'ultim'ora: il sì al diciannovesimo pacchetto di sanzioni, quasi tutto sul gas russo. Lo slovacco Robert Fico ha tolto il veto in cambio di aperture sui prezzi dell'energia e sulle auto. L'accordo è a un passo anche perché Viktor Orban è atteso a Bruxelles solo nel pomeriggio, quando il dossier ucraino sarà chiuso.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Investitori in fuga dai fondi tradizionali: è boom di ETF in Svizzera
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Alta tensione in Serbia, spari davanti al Parlamento

Ecco cos'è successoAlta tensione in Serbia, spari davanti al Parlamento

Giornata nazionale di raccolta fondi. Catena della Solidarietà per Gaza, donati oltre 3 milioni

Giornata nazionale di raccolta fondiCatena della Solidarietà per Gaza, donati oltre 3 milioni

Medio Oriente. Ecco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili

Medio OrienteEcco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili