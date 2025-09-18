  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È l'unico «no» Veto USA alla bozza del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza

SDA

18.9.2025 - 21:42

Riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Keystone

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati.

Keystone-SDA

18.09.2025, 21:42

18.09.2025, 21:51

Il testo – che ha ottenuto 14 sì e il solo no americano – chiede a Israele di «revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza» e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli.

Chiede poi un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» a Gaza, e il «rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas».

I più letti

Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord
«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci
«Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Altre notizie

Conflitto in Ucraina. Trump a Starmer: «Son deluso da Putin, ma non voglio rischiare la terza guerra mondiale»

Conflitto in UcrainaTrump a Starmer: «Son deluso da Putin, ma non voglio rischiare la terza guerra mondiale»

In Germania. «Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio

In Germania«Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio

Late Night USA. «Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Late Night USA«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi