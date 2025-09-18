Riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Keystone

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati.

Keystone-SDA SDA

Il testo – che ha ottenuto 14 sì e il solo no americano – chiede a Israele di «revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza» e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli.

Chiede poi un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» a Gaza, e il «rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas».