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Con sanzioni alla Russia Via libera al prestito UE da 90 miliardi di euro all'Ucraina

SDA

22.4.2026 - 13:21

Bandiera ucraina sventola sopra Kiev
Bandiera ucraina sventola sopra Kiev
Keystone

Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

Keystone-SDA

22.04.2026, 13:21

22.04.2026, 14:03

Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, che dovrebbe concludersi domani pomeriggio, in vista dell'adozione definitiva da parte del Consiglio. «La presidenza cipriota si è adoperata senza sosta affinché l'Ue continui a sostenere con determinazione l'Ucraina e a esercitare pressioni sulla Russia», nota il portavoce.

È stato approvato anche il 20esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, anche questo finora bloccato dal veto di Budapest.

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