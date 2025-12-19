Ecco di che si trattaDal 1° gennaio 2026 in Germania entrano in vigore nuove norme sul servizio militare
19.12.2025 - 13:45
Il Bundesrat, la Camera alta del parlamento tedesco, ha approvato la riforma della leva in Germania. Si tratta del passaggio finale che consentirà alla nuova legge di entrare in vigore il 1 gennaio 2026.
Stando alle nuove norme, il servizio militare resta per ora volontario, ma a partire dall'inizio del prossimo anno tutti i ragazzi di 18 anni riceveranno un formulario dell'esercito, e saranno tenuti a compilarlo.
Anche le ragazze lo riceveranno, e potranno partecipare. Il meccanismo di obbligatorietà per i giovani di sesso maschile scatterà successivamente, se il fabbisogno di personale non sarà soddisfatto.