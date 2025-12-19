  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di che si tratta Dal 1° gennaio 2026 in Germania entrano in vigore nuove norme sul servizio militare

SDA

19.12.2025 - 13:45

Via libera definitivo del Bundesrat tedesco alla riforma della leva (foto simbolica).
Via libera definitivo del Bundesrat tedesco alla riforma della leva (foto simbolica).
Keystone

Il Bundesrat, la Camera alta del parlamento tedesco, ha approvato la riforma della leva in Germania. Si tratta del passaggio finale che consentirà alla nuova legge di entrare in vigore il 1 gennaio 2026.

Keystone-SDA

19.12.2025, 13:45

19.12.2025, 13:52

Stando alle nuove norme, il servizio militare resta per ora volontario, ma a partire dall'inizio del prossimo anno tutti i ragazzi di 18 anni riceveranno un formulario dell'esercito, e saranno tenuti a compilarlo.

Anche le ragazze lo riceveranno, e potranno partecipare. Il meccanismo di obbligatorietà per i giovani di sesso maschile scatterà successivamente, se il fabbisogno di personale non sarà soddisfatto.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Alberto Meroni: «Ecco la mia più grande paura per Frontaliers Sabotage»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Si trova faccia a faccia con un lupo: «Ho deciso di seguirlo». Facebook si infiamma

Altre notizie

Polonia. Zelensky accolto a Varsavia dal presidente Nawrocki

PoloniaZelensky accolto a Varsavia dal presidente Nawrocki

Guerra. Putin: «Disposti a negoziare sull'Ucraina sulle proposte del 2024»

GuerraPutin: «Disposti a negoziare sull'Ucraina sulle proposte del 2024»

Manovra 2026. Salta accordo sulla finanziaria in Francia e si va verso una legge speciale

Manovra 2026Salta accordo sulla finanziaria in Francia e si va verso una legge speciale