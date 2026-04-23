Il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, e il suo omologo francese Emmanuel Macron, durante i saluti prima del vertice Ue sull'Ucraina. Keystone

Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l'approvazione all'unanimità dei 27 delle due misure.

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La conclusione della procedura scritta, avevano spiegato fonti europee, ha subito un lieve rinvio perché il petrolio russo condotto dall'oleodotto Druzhba non aveva ancora raggiunto l'Ungheria mentre la Slovacchia, in mattinata, ha confermato di aver ricevuto il greggio.

«L'erogazione del prestito inizierà il prima possibile, fornendo un sostegno vitale alle esigenze di bilancio più urgenti dell'Ucraina. L'Ue rimane salda nel suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina», ha sottolineato il ministro delle Finanze cipriota Makis Keravnos.

Zelensky: «L'Ucraina non sta perdendo la guerra»

«La situazione di stallo è superata», ha affermato l'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas. «L'economia di guerra della Russia – ha aggiunto – è sottoposta a pressioni sempre più forti, mentre l'Ucraina riceve un importante sostegno. Forniremo all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per tenere duro, finché Putin non capirà che la sua guerra non porta da nessuna parte».

La situazione della guerra con la Russia è «stabile» dalla scorsa estate. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in viaggio per Cipro per prendere parte al vertice Ue. «L'Ucraina non sta perdendo questa guerra. Negli ultimi 10 mesi siamo nella situazione più stabile», ha detto in un messaggio audio ai media. La linea del fronte è «dinamica», ma il bilancio dei territori occupati e liberati dall'inizio dell'anno «è a favore dell'Ucraina», ha aggiunto.