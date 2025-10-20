Dal gennaio 2026Via libera dei ministri UE a maggioranza allo stop al gas russo
20.10.2025 - 12:15
I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi.
Dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. Contrarie soltanto Ungheria e Slovacchia.
Dal Consiglio Ue arriva un sostegno schiacciante al nostro divieto» di importazione del «gas russo». «L'Ue potrà ottenere la sua indipendenza energetica. Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ai suoi cittadini e, non da ultimo, per sostenere l'Ucraina», scrive via X il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, dopo l'accordo in seno al Consiglio Ue Energia in corso a Lussemburgo sulla tabella di marcia REPowerEu per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia.