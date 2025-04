Il personale dei servizi di emergenza lavora per spegnere un incendio in seguito a un attacco russo a Kharkiv, in Ucraina. KEYSTONE

Il Cremlino frena l'impazienza di Donald Trump per raggiungere un accordo sull'Ucraina, affermando che «le cause del conflitto sono troppo complesse per essere risolte in un giorno». Ma da Kiev arrivano segnali che potrebbe esserci una svolta per la soluzione di una delle questioni legate ai negoziati, l'accordo con Washington sui minerali: secondo il governo ucraino l'intesa potrebbe essere firmata nelle prossime ore.

«Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato», ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal. Il governo ha già concordato i punti principali e sono state ricevute tutte le approvazioni necessarie dai ministeri chiave, ha aggiunto il premier.

Secondo la Bbc, che fa sapere di avere visto il testo, l'intesa prevede anche impegni americani per investimenti in «settori critici dell'economia ucraina», ma non garanzie precise per la sicurezza di Kiev.

Poche ore prima il presidente americano era tornato a commentare la posizione di Vladimir Putin, al quale nei giorni scorsi aveva riservato qualche stoccata mettendo in dubbio la sua volontà di arrivare a una soluzione pacifica del conflitto.

Trump ha detto di «pensare» che il presidente russo voglia la pace in Ucraina. «Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà, mi rispetta», ha assicurato. Ma i tempi giudicati necessari da Mosca non sembrano essere veloci come quelli auspicati a Washington.

La Russia ha il «dovere di vincere»

La Russia capisce che gli Usa vogliono «un successo rapido» nei negoziati, ha commentato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, secondo il quale però questa fretta si scontra con la complessità delle questioni in gioco, in particolare relativamente alle «cause di fondo» del conflitto.

«Ci sono molte sfumature che devono essere tenute in considerazione», ha aggiunto Peskov. Sempre secondo il portavoce, la Russia ha il «dovere di vincere» per «raggiungere gli obiettivi stabiliti all'inizio dell'operazione militare speciale», perché deve salvaguardare i suoi «interessi nazionali».

Tuttavia sarebbe «preferibile» raggiungere questi obiettivi per vie pacifiche e quindi Putin «rimane aperto a metodi politici e diplomatici per risolvere il conflitto», ma finora non c'è stata «nessuna reazione da Kiev».

Putin: «Ci sono cittadini francesi che combattono con noi»

Lo stesso Putin, tra l'altro, ha annunciato a sorpresa che ci sono «cittadini francesi che combattono fianco a fianco» con i militari di Mosca perché «condividono i principi e i valori russi». E questi francesi «hanno chiamato la loro unità, come i loro nonni e bisnonni, 'Normandie-Niemen'».

Vale a dire come un reparto da caccia dell'aeronautica militare della Francia libera che a partire dal 1944 operò sul fronte orientale affiancato alle forze dell'Unione Sovietica contro gli invasori nazifascisti.

Finora Mosca aveva ammesso ufficialmente solo la partecipazione di truppe nordcoreane alle operazioni per respingere le forze ucraine penetrate nella regione russa di Kursk dall'agosto dello scorso anno.

Secondo fonti parlamentari sudcoreane, sarebbero circa 600 i soldati di Pyongyang uccisi nell'operazione, e oltre 4.000 i feriti. Un deputato ed esperto di intelligence di Seul, Lee Seong-kweun, ha detto che i corpi dei soldati deceduti sono stati cremati in Russia e le loro ceneri sono state rimpatriate.

Intanto il conflitto sul campo prosegue

Nel frattempo le agenzie di Mosca hanno annunciato che Russia e Corea del Nord hanno avviato i lavori per la costruzione di un ponte stradale sul fiume Tumen per collegare i due Paesi. Un progetto che secondo il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, «simboleggia l'aspirazione comune a rafforzare le relazioni amichevoli e di vicinato e a promuovere la cooperazione interregionale»

Sul terreno, il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di un nuovo villaggio, Novoye, nella regione ucraina di Donetsk. Mentre Volodymyr Zelensky ha denunciato bombardamenti con oltre cento droni su Kharkiv, Dnipro e Dobropillya.

L'agenzia Ukrinform parla di un morto a Dnipro e un altro nella regione di Donetsk, oltre a 45 feriti a Kharkiv, tra cui una donna e due bambini. Il presidente ucraino ha chiesto agli Usa e agli europei di esercitare «pressioni» sulla Russia perché ponga fine ai raid e di fornire maggiori difese aeree a Kiev.