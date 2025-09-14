Medio OrienteVideo mostrano file di mezzi verso il sud della Striscia di Gaza
14.9.2025 - 14:15
Diversi video postati sui social di Gaza mostrano file di veicoli che si spostano verso il sud della Striscia. I mezzi sono carichi di persone e masserizie.
Lo spostamento avviene dopo i pressanti avvisi dell'esercito sui social che indicano alla popolazione di Gaza city e altre aree di evacuare verso la zona meridionale dell'enclave.
Hamas, come si vede in diversi filmati pubblicati in questi giorni, sta cercando di ostacolare l'evacuazione con posti di blocco, minacce e impedendo agli sfollati di piantare le tende quando arrivano nella zona di Khan Younis.