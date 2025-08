I soldati hanno descritto l'episodio come umiliante e carico di tensione, sostenendo che si è trattato di un gesto dettato da antisemitismo. (Foto simbolica) Keystone

Un gruppo di soldati dell'IDF in visita al campo di concentramento tedesco di Birkenau, in Polonia, è stato fermato dalla polizia locale e non ha potuto entrare con le bandiere israeliane. Lo riferisce la stampa israeliana.

Keystone-SDA SDA

La delegazione, composta da 180 ufficiali e funzionari della sicurezza, partecipava al programma commemorativo della Shoah «Testimoni in uniforme».

Un agente di polizia ha bloccato l'ingresso dei militari con le bandiere all'entrata del campo, senza che si arrivasse a un compromesso nonostante i tentativi degli ufficiali israeliani e degli agenti locali.

I soldati hanno descritto l'episodio come umiliante e carico di tensione, sostenendo che si è trattato di un gesto dettato da antisemitismo.

«Nessuna cerimonia è mai stata interrotta a metà – né a Treblinka, né a Varsavia, né a Majdanek», ha dichiarato uno dei partecipanti, aggiungendo: «Questo dimostra che stiamo ancora lottando contro l'antisemitismo in Europa. C'è ancora chi cerca di alterare il significato sionista e la sacralità di questo luogo per noi».