Il cartello fuori da un negozietto in Germania Foto Twitter

Shock in Germania per un cartello affisso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord del Paese, con cui si vieta l'ingresso agli ebrei. Il cartello riporta anche scritta: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto».

Keystone-SDA SDA

Il messaggio è stato rimosso dopo l'intervento della polizia, ma l'immagine era già finita online: il gestore del negozio si è difeso affermando di non aver calcolato l'entità dell'indignazione pubblica e di averlo affisso solo per la sua frustrazione rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza.

Nei suoi confronti la procura ha aperto un'inchiesta per istigazione all'odio.

Per Felix Klein, incaricato del governo federale per la vita ebraica in Germania, si tratta di un chiaro caso di antisemitismo, contro il quale occorre intervenire.

Nello Schleswig-Holstein, il Land dove si trova Flensburg, i casi di antisemitismo sono aumentati: nel 2023 erano stati 120, lo scorso anno addirittura 588.