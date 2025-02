La CDU di Friedrich Merz ha vinto le elezioni in Germania. Keystone

L'Unione CDU/CSU di Friedrich Merz ha vinto le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tivù pubblica ARD. Seconda l'AfD - estrema destra - con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale.

Seguono l'Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all'8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%.

«I dati parlano chiaro», ha dichiarato in una prima reazione a caldo il segretario generale della Cdu Carsten Linnemann, secondo cui gli elettori vogliono che il cancelliere sia Friedrich Merz.

Alice Weidel, la candidata alla cancelleria dell'Afd, ha esultato dopo i dati degli exit poll, parlando di «un risultato storico». L'Afd ha infatti raddoppiato il proprio serbatoio di voti.

Durante un intervenuto di fronte ai militanti del suo partito, Weidel ha detto che «aaremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo».

«Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale e siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all'ultima volta. Volevano dimezzarci è accaduto il contrario», ha aggiunto Weidel.

Merz: «Una serata storica»

Uscito vincitore dalle elezioni, Merz ha parlato di serata storica alla Konrad Adenauer Haus. Merz ha auspicato che si formi rapidamente un governo.

Olaf Scholz (Spd) ha invece ammesso l'amara sconfitta davanti ai suoi sostenitori alla Willy Brandt Haus. Scholz ha fatto le «congratulazioni» a Merz, che «ha ricevuto l'incarico di formare il governo».

Intanto, stando agli exit poll, potrebbero non bastare i numeri dei conservatori dell'Unione (Cdu-Csu) e quelli dei socialdemocratici per formare una Grosse Koalition al Bundestag, dove potrebbe esser necessaria una coalizione a tre.

Decisivo sarà se i liberali di Fdp e Bsw entreranno effettivamente in Parlamento, superando la soglia del 5%: un dato ancora incerto. Diversamente infatti, i loro voti potrebbero essere ripartiti fra gli altri, modificando i risultati. Per ottenere la maggioranza bisogna superare i 316 seggi dei 630 in Parlamento.

Dalle proiezioni c'è incertezza sui partiti al Bundestag

Le proiezioni delle 19:59 del primo canale tedesco ARD indicano ancora un parlamento con cinque gruppi parlamentari: Cdu-Csu (al 28,6%), Afd (20,4%), Spd (16,3%), Verdi (12,3%) e Linke (8,5%).

Restano fuori sia i liberali che il gruppo di Sahra Wagenknecht (Bsw), di pochissimo sotto la soglia di sbarramento (5%), per cui occorrerà attendere i risultati definitivi.

Da questo esito dipende anche la futura coalizione di governo: più partiti saranno rappresentati al Bundestag più complicata sarà la strada verso una coalizione tra due forze politiche. Le proiezioni del secondo canale tedesco danno invece il Bsw al 5% e la Fdp di poco sotto la soglia (4,7%).