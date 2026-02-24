Settimo massacro nel Manabi nel 2026. (Foto simbolica) Keystone

Massacro nella provincia di Manabí, in Ecuador, dove gang di narcotrafficanti si contendono il controllo di aree strategiche per il trasporto e la distribuzione della droga: almeno 7 persone la notte scorsa sono state uccise in un attacco armato nel cantone di Jama.

Keystone-SDA SDA

Secondo i primi rapporti della Polizia nazionale, gli omicidi sono stati perpetrati da una decina di persone in uniforme militare. I corpi delle vittime sono stati trovati nel cortile di un ranch.

Questo è il settimo massacro registrato nel Manabí dall'inizio del 2026, nonostante lo stato di emergenza nella provincia.

Sempre ieri sono stati segnalati altri attacchi armati nella zona: due morti violente nel cantone di San Vicente e altre tre nel cantone di Pichincha.

L'ultimo caso di violenza criminale a Manabí si era verificato il 12 gennaio, quando tre pescatori sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a El Matal.

In una guerra contro i narcos, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha schierato le forze armate. Ma il numero di omicidi nel Paese (punto di accesso per la cocaina colombiana e peruviana) non è diminuito, raggiungendo il record di 9.216 nel 2025.