Lotta ai Narcos Messico: nelle violenze dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone 

SDA

23.2.2026 - 11:48

Messico: caos dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone

Sono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze esplose in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», il capo del cartello di Jalisco.

Keystone-SDA

23.02.2026, 11:48

Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell'ordine: 15 membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria.

Sul fronte criminale si registrano otto decessi.

Le forze dell'ordine hanno inoltre arrestato 27 persone: 11 per gli episodi di violenza e 14 per i saccheggi ai danni di attività commerciali e istituti di credito.

Messico. Ucciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación

MessicoUcciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación

Sheinbaum predica calma

«C'è pieno coordinamento con i governi di tutti gli Stati: dobbiamo rimanere informati e mantenere la calma», ha scritto su X la presidente del Messico Claudia Sheinbaum nel suo commento dopo l'uccisione di «El Mencho» e l'ondata di violenza dei cartelli.

«Il mio riconoscimento all'Esercito, alla Guardia Nazionale, alle Forze Armate e al Gabinetto di Sicurezza. Lavoriamo ogni giorno per la pace, la sicurezza, la giustizia e il benessere del Messico», ha aggiunto la leader.

A seguito degli scontri, la Federcalcio messicana (Fmf) ha annunciato la sospensione della partita di prima divisione in programma tra il Querétaro e il Juárez.

Sospesi anche match di serie inferiori nelle città di Guadalajara, Puerto Vallarta e Tampico, e del campionato femminile, tra cui il 'classico' tra Guadalajara e América.

Gli Stati Uniti: «Restate a casa»

A livello internazionale, l'ambasciata degli Stati Uniti e il governo canadese hanno emesso allerte di sicurezza per i propri cittadini. La rappresentanza americana ha chiesto ai connazionali di non uscire dalle proprie abitazioni negli Stati di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero e Nuevo León.

«A causa delle operazioni di sicurezza in corso, dei blocchi stradali e dell'attività criminale che ne deriva, i cittadini devono rimanere nelle proprie case fino a nuovo avviso», è l'allarme lanciato sui social.

Inoltre, hanno raccomandato di evitare le zone di attività della polizia e di ridurre al minimo gli spostamenti.

Pure Canada e Argentina suggeriscono d'essere prudenti

Anche il governo del Canada ha avvertito della presenza di posti di blocco con veicoli incendiati, sparatorie ed esplosioni nella regione. Le autorità di Ottawa hanno pubblicato questo avviso: «Se vi trovate a Jalisco seguite le raccomandazioni delle autorità locali».

Da parte sua, l'Argentina ha consigliato ai suoi concittadini di viaggiare nella regione «fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata».

È quanto si legge in una nota di Buenos Aires, dove «si consiglia a coloro che si trovano già a Jalisco di prestare la massima cautela, evitare le aree in cui si sono verificati incidenti di sicurezza, rimanere informati tramite fonti ufficiali e seguire sempre le istruzioni delle autorità locali, nonché gli avvisi e le procedure di sicurezza emanati tramite i canali ufficiali».

