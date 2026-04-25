Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick. Keystone

La «Gold Card» di Donald Trump, il visto da 1 milione di dollari che consente a uno straniero di vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti, è stato assegnato a una sola persona da dicembre.

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Lo ha annunciato il segretario al Commercio americano Howard Lutnick.

Qualche mese fa, dopo il lancio, lo stesso Lutnick aveva affermato che il governo ne aveva venduti una serie, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari in appena pochi giorni.

Trump, che ha definito la «gold card» una sorta di green card «con gli steroidi», aveva inizialmente proposto un costo di 5 milioni di dollari sostenendo che avrebbe attratto talenti stranieri negli Stati Uniti, rimpinguando al contempo le casse federali.

Il programma è volto a sostituire l'EB-5, un'iniziativa in vigore da decenni che offriva visti americani a chi investiva circa un milione di dollari in un'azienda con almeno 10 dipendenti.

Sebbene sia stata approvata per una sola persona, «ci sono centinaia di candidati in lista d'attesa le cui pratiche sono attualmente in fase di esame», ha aggiunto Lutnick.