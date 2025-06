Vittoria per Donald Trump sullo ius soli. La Corte Suprema ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente.

Il palazzo che ospita la Corte Suprema americana, a Washington sda

Keystone-SDA SDA

Nel primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha infatti annullato il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti.

La Corte Suprema ha autorizzato l'ordine esecutivo di Donald Trump, che blocca lo ius soli, ad entrare in vigore in alcune aree del Paese, per ora, limitando la capacità dei giudici di bloccare le politiche del presidente a livello nazionale.

Lo si legge in una sentenza di 119 pagine del massimo tribunale americano.

Ennesima spaccatura tra i giudici

La sentenza della Corte Suprema mostra l'ennesima spaccatura fra i saggi, con i sei conservatori che hanno votato a favore e i tre liberal contrari.

«Alcuni sostengono che l'ingiunzione universale fornisca alla magistratura un potente strumento per controllare il potere esecutivo. Ma i tribunali federali non esercitano una supervisione generale sul potere esecutivo; risolvono casi e controversie in conformità con l'autorità del Congresso ha loro conferito.»

«Quando un tribunale conclude che il potere esecutivo ha agito illecitamente, la risposta non è che il tribunale debba a sua volta eccedere i suoi», ha scritto nella sentenza Amy Comey Barrett, la conservatrice nominata alla Corte Suprema.

«Lo stato di diritto non è scontato in questo paese, né in altri. È un precetto della nostra democrazia che durerà solo se coloro che, in ogni ambito, saranno abbastanza coraggiosi, lotteranno per la sua sopravvivenza. Oggi la corte abdica al suo ruolo vitale in questo sforzo», ha invece afferma Sonia Sotomayor, esprimendo il suo dissenso dalla maggioranza dei colleghi.

Ampliati i poteri dell'Esecutivo

Con la sua decisione la Corte Suprema non è entrata nel merito della costituzionalità dello ius soli, limitandosi a esprimersi sul potere dei tribunali che hanno bloccato il divieto imposto da Trump.

La sentenza è destinata ad avere un impatto ben più ampio rispetto allo ius soli ampliando di fatto il potere esecutivo.