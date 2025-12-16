Stati UnitiIl capo staff della Casa Bianca: «Dietro le incriminazioni, c'è la voglia di vendetta di Trump»
Il desiderio di vendetta di Donald Trump ha in parte alimentato le incriminazioni e i procedimenti giudiziari avviati contro i suoi nemici politici.
Ad ammetterlo è Susie Wiles, il capo dello staff della Casa Bianca, in un'intervista a Vanity Fair durante la quale si è soffermata anche sulla descrizione dello staff del presidente.
Il tycoon – ha detto – ha la «personalità di un alcolizzato», il vicepresidente JD Vance è stato un «teorico della cospirazione per un decennio» e la sua conversione politica da critico di Trump a suo sostenitore è stata in parte da motivi politici visto che si stava candidando al Senato.
Elon Musk è un «consumatore dichiarato di ketamina», le cui azioni non sono state sempre «razionali» e in molti casi – ha spiegato – l'hanno lasciata «sbigottita». Il direttore del bilancio Russell Vought è un «fanatico di destra senza compromessi» mentre la ministra della giustizia Pam Bondi ha «completamento fallito» nella gestione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein.