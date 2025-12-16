  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il capo staff della Casa Bianca: «Dietro le incriminazioni, c'è la voglia di vendetta di Trump»

SDA

16.12.2025 - 14:27

Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca nominata da Trump il 20 gennaio 2025, nonché prima donna nominata per questa posizione. (foto d'archivio)
Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca nominata da Trump il 20 gennaio 2025, nonché prima donna nominata per questa posizione. (foto d'archivio)
Keystone

Il desiderio di vendetta di Donald Trump ha in parte alimentato le incriminazioni e i procedimenti giudiziari avviati contro i suoi nemici politici.

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:27

16.12.2025, 14:37

Ad ammetterlo è Susie Wiles, il capo dello staff della Casa Bianca, in un'intervista a Vanity Fair durante la quale si è soffermata anche sulla descrizione dello staff del presidente.

Il tycoon – ha detto – ha la «personalità di un alcolizzato», il vicepresidente JD Vance è stato un «teorico della cospirazione per un decennio» e la sua conversione politica da critico di Trump a suo sostenitore è stata in parte da motivi politici visto che si stava candidando al Senato.

Elon Musk è un «consumatore dichiarato di ketamina», le cui azioni non sono state sempre «razionali» e in molti casi – ha spiegato – l'hanno lasciata «sbigottita». Il direttore del bilancio Russell Vought è un «fanatico di destra senza compromessi» mentre la ministra della giustizia Pam Bondi ha «completamento fallito» nella gestione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS, ecco com'era il vagone fumatori
Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia
Michelle Obama su Rob e Michele Reiner: «Dovevamo vederli proprio quella sera»

Altre notizie

Consiglio d'Europa. Nasce la commissione sui danni di guerra per Kiev

Consiglio d'EuropaNasce la commissione sui danni di guerra per Kiev

Guerra in Ucraina. Berset: «Risarcimenti e ricostruzione devono far parte del processo di pace per Kiev»

Guerra in UcrainaBerset: «Risarcimenti e ricostruzione devono far parte del processo di pace per Kiev»

Australia. L'attentatore di Sydney si è risvegliato dal coma

AustraliaL'attentatore di Sydney si è risvegliato dal coma