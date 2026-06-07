Voleva entrare in Parlamento dicendo di avere 30 anni, ma poi si scopre la verità

All’inizio di maggio un candidato politico ha acceso l’attenzione in Nigeria: Muhammad Sadis Buba diceva di avere 30 anni, anche se non li dimostrava affatto. Sosteneva di essere affetto da nanismo. La storia dell’ex autista pronto a sfidare l’establishment aveva conquistato molti. Ma c’era un problema: il candidato non era ciò che sembrava.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Muhammad Sadis Buba, presentato in Nigeria come un 30enne affetto da nanismo pronto a candidarsi alla Camera dei rappresentanti, aveva attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Documenti emersi successivamente, però, indicano che il presunto candidato sarebbe nato nel 2010 e avrebbe quindi solo 15 o 16 anni

Dopo la rivelazione, Buba è stato escluso dalla corsa e ha ritirato la candidatura, mettendo in difficoltà il suo partito, l’APC. Mostra di più

«Corpo piccolo, grande motore», titolava il portale nigeriano Peoplesmind: «Il 30enne Muhammad Sadis Buba, ex camionista, si batte per un seggio alla Camera dei rappresentanti».

Secondo il sito, Buba sarebbe nato il 2 agosto 1995 e puntava a candidarsi nel Parlamento di Sabon Gari in vista delle elezioni del 2027.

La sua investitura sarebbe stata approvata dai vertici del suo partito, l’All Progressives Congress (APC), con il via libera anche del presidente del Senato Godswill Akpabio.

In un primo momento, la candidatura sembra suscitare grande interesse. I media si contendono Buba e anche l’elettorato appare incuriosito. Un dettaglio, però, sorprende: l’aspirante deputato non sembra affatto nato nel 1995.

Quando una donna del suo stesso partito, l’APC, gli chiede l’età, lui risponde: «30 anni».

«Trent’anni? Davvero?», replica lei. «Wow!»

«La gente mi ha chiesto di assumere questo incarico»

Buba spiega il suo aspetto giovanile sostenendo di essere affetto da nanismo. Alla donna racconta di avere nove fratelli e sorelle e di essere il maggiore.

Dice anche di aver terminato gli studi, presentando documenti che dovrebbero dimostrarlo. E assicura di non essersi lanciato in politica per ambizione personale: «La gente mi ha chiesto di assumere questo incarico», afferma.

Hon. Muhammad Sadis Buba (Abin Al-Ajabin Zazzau) has done his screening as the House of Representatives candidate for the Sabon Gari Zaria Federal Constituency. pic.twitter.com/k1xUf2OXhz — Kadali. (@ZuntuAbdulfatah) May 9, 2026

Questa presunta abnegazione entusiasma molti.

Anche in Ghana la vicenda suscita ammirazione. Buba viene definito un «miracolo della politica nigeriana» dal portale «Modern Ghana», secondo cui la storia di un ex autista affetto da nanismo capace di sfidare l’establishment politico avrebbe aperto un dibattito su «inclusione, merito e gioventù».

VIDEO: The people called me to serve, I am not the one who called myself – Muhammad Sadis Buba ❤️🇳🇬👇 pic.twitter.com/UUX3ZqtP8s — A. Ayofe (@abdullahayofel) May 13, 2026

«L’ascesa di Mahmud è una testimonianza di autonomia, resilienza e forza della comunità», scrive il sito ghanese, pur ricordando che esistono dubbi sull’età del candidato.

Dubbi che, almeno inizialmente, non sembrano turbare Buba. Eppure la questione è tutt’altro che secondaria: in Nigeria l’età minima per candidarsi alla Camera dei rappresentanti è di 25 anni.

Nato nel 2010, non nel 1995

Poi, però, emergono documenti che raccontano un’altra storia. Tra questi, un presunto passaporto e documenti scolastici citati dalla «Times of India».

Secondo queste carte, Buba avrebbe in realtà solo 15 o 16 anni. La rivelazione ha provocato indignazione nel Paese ed è stata definita un «imbarazzo politico».

A Nigerian political candidate claiming to be 30 has withdrawn from an upcoming election following allegations he was actually 15



Mahmud Sadis Buba had previously attributed his youthful appearance to dwarfism pic.twitter.com/fgQH5zLw9a — Dexerto (@Dexerto) May 30, 2026

Il ragazzo, soprannominato «Al Ajabin Zazzau», cioè «il miracolo di Zaria», città nel nord della Nigeria, non sarebbe dunque nato nel 1995, ma nel 2010. La candidatura politica è così tramontata.

E anche i racconti sulle discriminazioni subite a causa del presunto nanismo si sono rivelati una costruzione.

This video was taken recently when Muhammad Sadis Buba was just enrolled in secondary school in Demonstration Sec. School.



Those familiar with ABU can see the Atiku pedestrian bridge. Suddenly a few months later, he has SSCE and is 30. https://t.co/SAQNJiKIz5 pic.twitter.com/qwBAeYlK0s — Muhammad Malumfashi (@m_malumfashi) May 12, 2026

Nel frattempo, sempre secondo il «Times of India», ex insegnanti e familiari avrebbero confermato la giovane età di Buba.

Dopo essere stato escluso dalla corsa elettorale, il ragazzo ha ufficialmente ritirato la propria candidatura. L’APC è finito sotto pressione per la vicenda.

Resta però una domanda, amara e ironica: chi può dire che quel ragazzo non avrebbe fatto politica meglio di molti adulti?