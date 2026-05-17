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Aviazione Aereo della Qantas deviato nella Polinesia francese dopo che un uomo ha morso un'assistente di volo

SDA

17.5.2026 - 11:35

Un passeggero indisciplinato ha obbligato un volo Qantas a deviare il percorso. (Immagine d'archivio).
Un passeggero indisciplinato ha obbligato un volo Qantas a deviare il percorso. (Immagine d'archivio).
Keystone

La compagnia aerea australiana Qantas è stata costretta a deviare un volo diretto negli Stati Uniti a causa di un passeggero indisciplinato. I media locali hanno riportato che l'uomo ha morso un'assistente di volo.

Keystone-SDA

17.05.2026, 11:35

17.05.2026, 11:57

Il volo, partito da Melbourne e diretto a Dallas venerdì, è stato costretto a fare scalo a Papeete, capitale della Polinesia francese, a causa del comportamento del passeggero.

L'uomo è stato bloccato dagli altri passeggeri e i media locali, tra cui l'emittente nazionale ABC, hanno riferito che ha morso un membro del personale Qantas.

All'arrivo, l'individuo è stato bloccato dalle autorità locali e gli è stato imposto il divieto di volare su tutti gli aerei Qantas.

«La sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra priorità assoluta e non tolleriamo in alcun modo comportamenti indisciplinati o minacciosi sui nostri voli», ha dichiarato un portavoce della Qantas.

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