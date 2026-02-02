  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Von der Leyen a Zelensky: «Presto nuove sanzioni a Mosca»

SDA

2.2.2026 - 15:02

Bruxelles presenterà presto il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. (Foto d'archivio)
Bruxelles presenterà presto il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. (Foto d'archivio)
Keystone

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sentito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, «in vista dei colloqui di pace di questa settimana».

Keystone-SDA

02.02.2026, 15:02

02.02.2026, 15:27

«Stiamo avanzando verso un quadro di prosperità unico e comune con l'Ucraina e i nostri partner statunitensi», ha sottolineato von der Leyen su X, ribadendo inoltre la volontà dell'Ue di presentare «presto il 20° pacchetto di sanzioni».

«Mentre ci avviciniamo al quarto anno della guerra brutale contro l'Ucraina, la Russia continua a intensificare i crimini di guerra, colpendo infrastrutture civili e abitazioni. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, il sostegno dell'Europa all'Ucraina resta incrollabile», ha evidenziato von der Leyen, ricordando che l'Ue sta inviando «centinaia di generatori per garantire riscaldamento ed elettricità» e ha sul tavolo la proposta di prestito da 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, concordata dai leader a dicembre.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Allerta meteo per forti nevicate in Ticino e nel Moesano, nella fase più intensa anche in pianura
Giorgio Fonio denuncia un giornalista italiano per un commento su Facebook
Sulla donna armata di coltello a Bellinzona indaga la procura federale
Si presenta al pronto soccorso con un ordigno della Prima guerra mondiale... nel retto

Altre notizie

Medio oriente. Repressione in Iran, Londra sanziona un ministro e altri 9 dignitari

Medio orienteRepressione in Iran, Londra sanziona un ministro e altri 9 dignitari

Incendio. Mattarella: «Riconsegnare ai ragazzi di Crans-Montana una vita piena»

IncendioMattarella: «Riconsegnare ai ragazzi di Crans-Montana una vita piena»

Striscia di Gaza. Aperto il valico di Rafah in entrata e in uscita

Striscia di GazaAperto il valico di Rafah in entrata e in uscita