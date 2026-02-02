Guerra in UcrainaVon der Leyen a Zelensky: «Presto nuove sanzioni a Mosca»
2.2.2026 - 15:02
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sentito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, «in vista dei colloqui di pace di questa settimana».
«Stiamo avanzando verso un quadro di prosperità unico e comune con l'Ucraina e i nostri partner statunitensi», ha sottolineato von der Leyen su X, ribadendo inoltre la volontà dell'Ue di presentare «presto il 20° pacchetto di sanzioni».
«Mentre ci avviciniamo al quarto anno della guerra brutale contro l'Ucraina, la Russia continua a intensificare i crimini di guerra, colpendo infrastrutture civili e abitazioni. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, il sostegno dell'Europa all'Ucraina resta incrollabile», ha evidenziato von der Leyen, ricordando che l'Ue sta inviando «centinaia di generatori per garantire riscaldamento ed elettricità» e ha sul tavolo la proposta di prestito da 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, concordata dai leader a dicembre.