«Una insensata tragedia ha sconvolto tutti noi. Un ospedale di Gaza, che ospitava centinaia di feriti, è stato trasformato in un inferno di fuoco. Le scene dell'ospedale Al Ahli sono orribili e angoscianti. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di civili. Tutti i fatti devono essere accertati, e i responsabili devono essere consegnati alla giustizia».

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo all'Eurocamera. «In questo momento tragico, dobbiamo tutti raddoppiare gli sforzi per proteggere i civili dalla furia di questa guerra», ha detto.

«Israele ha il diritto all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale. Hamas è un'organizzazione terrorista. E anche il popolo palestinese soffre per questo terrore. E noi dobbiamo sostenerli. Non c'è contraddizione nella solidarietà con Israele e nell'agire per i bisogni umanitari dei palestinesi», ha detto von der Leyen parlando alla Plenaria.

«Solo se diciamo con chiarezza che Israele ha diritto di difendersi abbiamo la credibilità per dire che la sua difesa deve essere in linea con i principi democratici e umanitari», ha aggiunto.

L'Unione europea è sempre stata il più grande donatore internazionale alla Palestina. E questo non cambierà. Ma con l'evolversi della situazione sul campo, è anche essenziale rivedere con urgenza e attenzione la nostra assistenza finanziaria alla Palestina», ha sottolineato von der Leyen.

«I finanziamenti dell'Ue non sono mai andati ad Hamas o ad altre entità terroristiche. E non lo faranno mai», ha aggiunto.

