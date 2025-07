Ursula von der Leyen si trova a Roma per il Forum economico franco-italiano. Keystone

I rapporti con gli Usa potrebbero non tornare più come prima. A dirlo, riferendosi alla guerra commerciale in corso, è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Keystone-SDA SDA

«Stiamo lavorando senza sosta per trovare un'intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno. Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti. Una tassa sull'industria. Una tassa sulle persone.»

«Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta», ha detto von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

«Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. L'80% del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Usa».

«Dal Mercosur al Messico alla Svizzera. Stiamo lavorando con India e Indonesia, con gli Emirati Arabi Uniti e la Thailandia, con le Filippine e la Malesia e con il Pacifico.»

«Tutti vogliono avere a che fare con noi, perché cercano qualcosa che offriamo: siamo affidabili, rispettiamo le regole, la nostra industria offre la qualità di cui hanno bisogno. E perché fare affari con l'Europa fa bene», ha sottolineato ancora von der Leyen.