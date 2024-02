"L'Europa sarà al fianco di Kiev in ogni momento, nella buona e nella cattiva sorte", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla plenaria del Parlamento Europeo (foto d'archivio) Keystone

«Alcuni sono rimasti sorpresi dall'azione eroica dell'Ucraina. Ma nessuno avrebbe dovuto sorprendersi del fatto che, di fronte all'oppressione, alla sottomissione e alla tirannia, abbiano scelto la resistenza». Lo ha detto Ursula von der Leyen.

Parlando alla plenaria del Parlamento Europeo la presidente della Commissione Ue, ha aggiunto: «Per questo motivo, onorevoli deputati, sono convinta di un semplice fatto, oggi come due anni fa, di fronte a voi. E cioè che l'Ucraina prevarrà. E che l'Europa sarà al fianco di Kiev in ogni momento, nella buona e nella cattiva sorte», ha sottolineato von der Leyen.

«L'industria europea della difesa ha aumentato del 40% la propria capacità produttiva di munizioni. Entro il mese prossimo avremo consegnato all'Ucraina oltre mezzo milione di proiettili d'artiglieria, più di un milione entro la fine dell'anno. Ma questo non è certo sufficiente. Non solo dobbiamo accelerare la consegna di munizioni all'Ucraina, dobbiamo pensare alle capacità di difesa dell'Ucraina come parte delle nostre capacità di difesa», ha sottolineato la presidente della Commissione Ue.

«Dobbiamo considerare l'industria della difesa ucraina come parte della nostra industria della difesa. Per questo motivo abbiamo coinvolto l'Ucraina nella preparazione della nostra Strategia industriale di difesa. Si tratta di un primo passo, che dovrebbe portare all'integrazione dell'Ucraina in alcuni dei nostri programmi di difesa, con l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio, ove necessario. Questo non solo ci aiuterebbe a soddisfare le esigenze di difesa dell'Ucraina ma incoraggerebbe anche la convergenza e la pianificazione congiunta tra i nostri eserciti e le nostre industrie della difesa: l'Ucraina è un futuro membro dell'Unione Europea e deve quindi avvicinarsi molto di più a noi anche nel campo della difesa», ha aggiunto.

«L'anniversario che celebriamo oggi – ha poi continuato von der Leyen – è una tragica storia di perdita e sofferenza umana. Ed è ancora più tragico perché sappiamo che ci saranno altri dolori e sofferenze in futuro. Sappiamo quanto sia importante la posta in gioco per i cittadini ucraini. E anche per il resto di noi in Europa. La guerra fittizia e inventata di Putin – e l'eroica resistenza dell'Ucraina – ci ha ricordato che vale la pena lottare per le nostre libertà e la nostra democrazia. Oggi rendiamo quindi omaggio a coloro che hanno pagato l'estremo sacrificio combattendo per qualcosa».

SDA