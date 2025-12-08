  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Von der Leyen: «Sostenere Kiev è cruciale, usando i beni russi»

SDA

8.12.2025 - 18:34

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivio)
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivio)
Keystone

«Questo pomeriggio si è tenuta una riunione della Coalizione dei volenterosi. Ho aggiornato il presidente Zelensky e i leader presenti su due priorità fondamentali: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione della difesa europea».

Keystone-SDA

08.12.2025, 18:34

08.12.2025, 18:38

Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E aggiunge «Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere. Garantire il sostegno finanziario contribuirà a assicurare la sopravvivenza dell'Ucraina ed è un atto cruciale per la difesa europea. La nostra proposta di prestito per le riparazioni è complessa, ma in sostanza aumenta il costo della guerra per la Russia».

«Sappiamo che la difesa dell'Europa è una nostra responsabilità. Continuiamo ad andare avanti con urgenza, nell'attuazione della nostra tabella di marcia per la prontezza, nella mobilità militare e nelle nostre navi ammiraglie paneuropee», scrive sempre su X von der Leyen.

«Stiamo ancora esaminando i piani Safe ricevuti dagli Stati membri» e «l'Ucraina è inclusa in 15 dei 19 presentati», ma «non si tratta solo di soldi»- evidenzia von der Leyen -: l'Ucraina sta imparando lezioni duramente apprese sul campo di battaglia e noi stiamo imparando con loro. Integrando le nostre basi industriali di difesa, stiamo costruendo una forte deterrenza, per oggi e per domani».

«Mentre l'Ucraina si impegna in autentici sforzi diplomatici per la pace, la Russia continua a ingannare e a prendere tempo. Prendendo in giro la diplomazia e aumentando gli attacchi, fingendo di cercare la pace. Oggi, quella facciata rimane saldamente al suo posto. Ma non ci cascheremo, sappiamo chi è l'aggressore e chi è la vittima in questa guerra», aggiunge ancora su X.

«La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l'effetto opposto – aggiunge -. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi difensivi, ma anche dai nostri valori comuni. Ed è così che procederemo. Uniti, nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Europa».

I più letti

Samsung presenta il TriFold, un cellulare pazzo, anche nel prezzo
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Trump sale a sorpresa sul palco dei Kennedy Center Honors: «Sarò solo me stesso»
Non trova parcheggio dunque fa sollevare e piazzare la sua auto sul terrazzo di casa
Titolo Sussex a rischio, Meghan si prepara allo scontro con il principe William

La guerra in Ucraina

Ucraina-Russia. Mosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Ucraina-RussiaMosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Paura a San Pietroburgo. Nella sua città natale, Putin sta mettendo alle strette la cultura ribelle

Paura a San PietroburgoNella sua città natale, Putin sta mettendo alle strette la cultura ribelle

Dal 1° gennaio. Presidenza svizzera all'OSCE, Cassis: «Sia pronta in caso di cessate il fuoco in Ucraina»

Dal 1° gennaioPresidenza svizzera all'OSCE, Cassis: «Sia pronta in caso di cessate il fuoco in Ucraina»

Altre notizie

Tensioni. L'ira dell'UE: «Non possiamo accettare le interferenze degli USA»

TensioniL'ira dell'UE: «Non possiamo accettare le interferenze degli USA»

Gran Bretagna. Starmer sbarca su TikTok in barba al bando sui dispositivi del Governo

Gran BretagnaStarmer sbarca su TikTok in barba al bando sui dispositivi del Governo

Tensione nei Caraibi. Corpi spiaggiati in Colombia, forse vittime dei raid USA

Tensione nei CaraibiCorpi spiaggiati in Colombia, forse vittime dei raid USA