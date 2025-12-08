La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivio) Keystone

«Questo pomeriggio si è tenuta una riunione della Coalizione dei volenterosi. Ho aggiornato il presidente Zelensky e i leader presenti su due priorità fondamentali: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione della difesa europea».

Keystone-SDA SDA

Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E aggiunge «Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere. Garantire il sostegno finanziario contribuirà a assicurare la sopravvivenza dell'Ucraina ed è un atto cruciale per la difesa europea. La nostra proposta di prestito per le riparazioni è complessa, ma in sostanza aumenta il costo della guerra per la Russia».

«Sappiamo che la difesa dell'Europa è una nostra responsabilità. Continuiamo ad andare avanti con urgenza, nell'attuazione della nostra tabella di marcia per la prontezza, nella mobilità militare e nelle nostre navi ammiraglie paneuropee», scrive sempre su X von der Leyen.

«Stiamo ancora esaminando i piani Safe ricevuti dagli Stati membri» e «l'Ucraina è inclusa in 15 dei 19 presentati», ma «non si tratta solo di soldi»- evidenzia von der Leyen -: l'Ucraina sta imparando lezioni duramente apprese sul campo di battaglia e noi stiamo imparando con loro. Integrando le nostre basi industriali di difesa, stiamo costruendo una forte deterrenza, per oggi e per domani».

«Mentre l'Ucraina si impegna in autentici sforzi diplomatici per la pace, la Russia continua a ingannare e a prendere tempo. Prendendo in giro la diplomazia e aumentando gli attacchi, fingendo di cercare la pace. Oggi, quella facciata rimane saldamente al suo posto. Ma non ci cascheremo, sappiamo chi è l'aggressore e chi è la vittima in questa guerra», aggiunge ancora su X.

«La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l'effetto opposto – aggiunge -. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi difensivi, ma anche dai nostri valori comuni. Ed è così che procederemo. Uniti, nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Europa».